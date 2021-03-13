Meriç Köprüsü, tarihi resimleri ve motifleri günümüze taşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meriç Köprüsü, tarihi resimleri ve motifleri günümüze taşıyor

DHA

Meriç Köprüsü, tarihi resimleri ve motifleri günümüze taşıyor


Ali Can ZERAY/ EDİRNE (DHA)EDİRNE'de Meriç Nehri üzerinde bulunan 174 yıllık tarihi Meriç Köprüsü, motifleriyle ayrı bir özellik taşıyor. Edirneli tarihçi Altay Bayatlı, tarihi köprüyü diğer köprülerden ayıran en büyük özeliklerinden birinin 1847 yılında tarihi köşk tavanına çizilen resimler olduğunu belirterek, "Duvar resminin anlattığı figürlerde, Edirne'nin nehir kenarlarında bulunan evlerin resmedildiği kendi ekseninde dönen bir duvar resmi mevcuttur" dedi.
Osmanlı'ya 88 yıl başkentlik yapan Edirne'de, tarihi yapılar ve köprüler, geçmişi günümüze taşıyor. Kent içinden geçen Meriç, Arda ve Tunca nehirlerinin üzerinde 9 taş köprü bulunuyor. Köprülerden Meriç Nehri üzerindeki 174 yıllık tarihi Mecidiye, bir diğer adıyla Meriç Köprüsü, dikkat çekiyor. 1847 yılında Abdülmecid döneminde tamamlanan köprü, gördüğü onarım çalışmalarıyla günümüzde hala kullanılarak, 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi'ne geçişleri sağlıyor. 
Meriç Köprüsü, kemerleri, motifleri ve kitabesinin bulunduğu tarih köşk kubbesi içine yapılan resimler ile Osmanlı'nın derin izlerini taşıyor. Tarihi köprünün tam ortasında kubbeli, mermer sütundan yapılmış 5 ayaklı 'tarih köşkü' olarak adlandırılan ve özellikle padişahların güneşin doğuşunu ve batışını izledikleri için seyir terası olarak da bilinen yapının kubbesindeki renkli resimler önemli ölçüde ön plana çıkıyor. Mimarı bilinmeyen köprü, her yıl, yüz binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaretine uğruyor. Gelen ziyaretçilerin en çok fotoğraf çektirdiği tarihi köprü, zaman zaman onarım yapılarak kullanılmaya devam ediliyor. Yüksek tonajda araçların geçişlerine kapanan köprü üzerinden kaçak geçen araçların olması Edirneli tarihçilerin ve vatandaşların tepkilerine neden olurken tarihi köprü büyük zarar görüyor. 
'2´NCİ MAHMUT'UN EMRİYLE BAŞLANDI'
Edirneli tarihçi Altay Bayatlı, Meriç Köprüsü'nün yapımına 1842 yılında başlandığını ve 1847 yılında tamamlandığını belirterek, köprünün yerinde eskiden ahşap Demirtaş Köprüsü'nün bulunduğunu söyledi. Bayatlı, "Bu köprü yıpranınca, 2'nci Mahmut da Edirne'yi ziyarete geldiğinde görüyor ve yapılması emrini veriyor. Fakat saltanat süresi yetmiyor ve köprünün yapımı 1847 yılında tamamlanıyor. O nedenle köprüye Mecidiye Köprüsü adı veriliyor. Mecidiye Köprüsü çok özellikli bir köprüdür. Svilengrad'daki Mimar Sinan eseri olan Cisri Mustafa Paşa Köprüsü'nün neredeyse kopyası niteliğindedir. Üzerinde de Selçuklulardan günümüze gelme ejderha veya fil motifi şeklinde motifler mevcuttur. Ayrı olarak en önemli özelliklerinden birisi de ayaklarının, zindan altındaki kale surlarının taşlarından getirilerek yapıldığını arşiv kaynaklarından bilmekteyiz" dedi.
'HİÇBİR KÖPRÜDE OLMAYAN DUVAR RESİMLERİYLE DİKKAT ÇEKİYOR' 
Tarihi köprüyü diğer köprülerden ayıran en büyük özeliklerinden birinin 1847 yılında tarihi köşk tavanına çizilen resimlerin olduğunu vurgulayan Bayatlı, "Köprüdeki diğer özelliklerden biri de neredeyse hiçbir köprüde rastlamadığımız tarihi köşkünün tavanında duvar resmi olması. Duvar resminin anlattığı figürler de Edirne'nin nehir kenarlarında bulunan nehir kenarı evlerinin resmedildiği, kendi ekseninde dönen bir duvar resmi mevcut üzerinde. 2011 yılındaki restorasyondan sonra o da yenilenmiş ve halen orijinalliğini korumaktadır. Köprü Edirne'ye çok büyük bir değer katmakta. Edirne'nin Selimiye'den sonra ikinci tarihi eseridir. Kemerlerin özellikleri çok simetrik olmasıdır. Köprünün o bölgesine biz seyir yeri değil de tarih köşkü diyoruz. Osmanlı'nın son döneminde zamanla köşk şeklini almış ve güzel bir mimariye kavuşmuştur. İnsanlar, burada etrafı rahatlıkla panoramik şekilde görebilirler. Tabii bu yüksek olasılıkla padişahlar tarafından da kullanılmıştır. Tabi burada en güzel özellik, bu köprünün tarih köşkünün iç tarafında duvar resmi olması. Bu resimlerin de 1847'de tamamlandığı yılda yapıldığını düşünmekteyiz" diye konuştu. 
Köprünün Edirne'ye büyük bir değer kattığına da dikkat çeken Bayatlı, "Köprünün şöyle bir özelliği de var; Karaağaç merkez haline geldikten sonra bu bölgenin gelişmesi ve güzergah dahilinde olması da büyük önem kazandırıyor. Bu köprünün daha iyi bir güzergahta olmasını sağlıyor. Dolayısıyla Edirne'ye büyük bir değer katıyor. O yüzden bu köprünün iki ucunda da rıhtımlar mevcut. Eskiden nehir üzerinden gemi ticareti, nehir sefaları yapılıyormuş. Bu yüzden Edirne'deki köprülerin neredeyse tamamında rıhtım ve iskeleye rastlamaktayız" dedi. DHA-Kültür Sanat Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY
2021-03-13 11:43:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eskişehir´de 2 ayda 2 bin 555 ton inşaat atığı ile hafriyat toplandı
YEREL HABERLER Eskişehir´de 2 ayda 2 bin 555 ton inşaat atığı ile ...
Bakan Soylu´nun paylaştığı minik AFAD gönüllülerinin videosuna büyük ilgi
YEREL HABERLER Bakan Soylu´nun paylaştığı minik AFAD gönüllülerinin ...
Kapıkule’de tırcının montunun astarından 2 kilo kokain çıktı
YEREL HABERLER Kapıkule’de tırcının montunun astarından 2 kilo ...
Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere İstiklal Marşı ruhunu aktarmalıyız
YEREL HABERLER Türk Tarih Kurumu Başkanı Çetin: Yeni nesillere ...
TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu
YEREL HABERLER TIR sürücüsünün montunda 2 kilo kokain bulundu
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
Keşan´da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online yapıldı
YEREL HABERLER Keşan´da, İstiklal Marşı'nın kabulü programı online ...
Edirne’de yeni HES kodu kararı, zorunlu hale getirildi Çarşı koronaya karşı
YEREL HABERLER Edirne’de yeni HES kodu kararı, zorunlu hale ...
Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
YEREL HABERLER Edirne’de uyuşturucu tacirlerine ağır darbe
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ‘suçu ve suçluyu övme’ suçundan 2 ay 15 gün hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan’a ‘suçu ve ...
Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı´nı okuyarak başladı
YEREL HABERLER Keşan Belediye personeli, mesaiye İstiklal Marşı´nı ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis cezası
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan'a, 2 ay 15 gün hapis ...
Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanları anıldı
YEREL HABERLER Edirne'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden ...
Meriç Kara Kavunu, Trakya’nın coğrafi işaret alan 18. ürünü oldu
YEREL HABERLER Meriç Kara Kavunu, Trakya’nın coğrafi işaret alan 18. ...
Bulgaristan'dan gelen TIR'da, 56 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen TIR'da, 56 milyon lira ...
Trakya'nın 18'inci coğrafi işaretli tarım ürünü `Meriç Kara Kavunu´ oldu
YEREL HABERLER Trakya'nın 18'inci coğrafi işaretli tarım ürünü ...
Bulgaristan'dan gelen TIR'da, 56 milyon lira değerinde uyuşturucu ve kaçak ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Bulgaristan'dan gelen TIR'da, 56 milyon lira ...
Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor 56 milyon liralık uyuşturucu ve kaçak malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Kapıkule’de kaçakçılara göz açtırılmıyor 56 milyon ...
Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek İstiklal Marşı'nı okudu
YEREL HABERLER Süloğlu ilçesi, 100'üncü yılında bir araya gelerek ...
Edirne'de kar yağdı
YEREL HABERLER Edirne'de kar yağdı
Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma cezası verildi' (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: 'Ergene Havzası'nda 36 tesise kapatma ...
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “40 tane triportör’ü daha vatandaşlarımıza hediye edeceğiz”
YEREL HABERLER Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: “40 tane ...