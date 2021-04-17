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Edirne´de, kısıtlamaya rağmen kan bağışı seferberliği

DHA

Edirne´de, kısıtlamaya rağmen kan bağışı seferberliği


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE Kızılay Kan Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasında ihtiyaç duyanlara ulaştırılmak üzere kan vermek isteyenler için Saraçlar Caddesi´nde bağış çadırı kurdu. Kan vermek isteyenlerin kısıtlamadan muaf tutulduğu kampanyayı destekleyen Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, kan bağışına davet etti.
Edirne Kızılay Kan Merkezi, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonu da mesai yaparak, kana ihtiyacı olanların umudunu tazeledi. Şehir merkezindeki Saraçlar Caddesi´nde kan bağışı çadırı kuran Kızılay, mesaj da göndererek, kan bağışında bulunulmasını talep etti. Kan bağışı yapacakların kısıtlamadan muaf tutulduğu kampanyaya Edirne Belediye başkan yardımcıları Ertuğrul Tanrıkulu ve Hüsnü Güler de destek verdi.
`İHTİYACIMIZ OLMADIĞINDA DA KAN VERMELİYİZ´
Özellikle pandemi döneminde Kızılay´ın çok yoğun çalıştığını belirten Ertuğrul Tanrıkulu, kendilerinin de destek vermek istediklerini belirtti. Tanrıkulu, "Bu pandemi sırasında gerçekten kan ihtiyacımız çok arttı. Bu hafta içerisinde bize ziyaretlerde bulundular, belediyemize geldiler Kızılay yetkilileri. Durumu anlatınca çok üzüldüm; çünkü bir yakınımıza, kendimize kan ihtiyacı olduğu zaman nasıl seferber olduğumuzu, Kızılay´ı nasıl canhıraş aradığımızı çok iyi biliyorum. Daha dün Lüleburgaz´dan B Rh negatif için Edirne´ye kadar ulaştı arkadaşlar. O nedenle ihtiyacımız olmadan da biz kan vermeliyiz ve Kızılay´a bu anlamda burada bir farkındalık yaratalım istedik" dedi.
Halkı Kızılay´a, kan verme konusunda destek olmaya çağıran Tanrıkulu, "Ne olur Kızılay´a destek olalım, kan verelim, kan dostu olalım, can dostu olalım ve bir kanla 3 kişinin hayatının kurtulabileceğini de bilelim" diye konuştu.
`1 ÜNİTE KAN 3 KİŞİNİN HAYATINI KURTARIYOR´
Kan vermek isteyenlerin Kızılay´dan randevu alabileceğini ve böylelikle sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını kaydeden Edirne Kızılay Kan Merkezi'nde görevli Dr. Ahmet Sait Turut da "Kan bağışı hayati bir öneme sahip. İnsanların hayatlarında çok ayrı yere sahip olduğu için kan bağışının mutlaka alınması lazım; çünkü insanların hayatına dokunuyor. Bundan dolayı da sağ olsun halkımız, kan bağışı için geliyorlar. Bu konuda ciddi manada destek veriyorlar. Bugün akşam saat 23.00'e kadar buradayız. Halkımızı kan bağışına bekliyoruz. Unutmamak gerekir ki yapılan bir ünite kan bağışı 3 kişinin hayatını kurtarıyor. Bu nedenle halkımızı bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-04-17 16:46:24

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