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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konferansta Batı Trakya’daki Osmanlı eserleri ele alındı

İHA

Konferansta Batı Trakya’daki Osmanlı eserleri ele alındı

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kılıç, Batı Trakya Azınlığı Kültür ve Eğitim Şirketi (BAKEŞ) tarafından düzenlenen “Batı Trakya’da Türk İzleri, Gazi Evrenos Beyİmaret ve Dimetoka Çelebi Sultan Mehmed Camii” konulu konferansta Batı Trakya’daki Osmanlı eserlerini anlattı.
Batı Trakya’da faaliyet gösteren Türk yayın kuruluşlarından Gündem Gazetesi’nin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Hülya Emin'in moderatörlüğünde Zoom üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirilen konferansta konuşan Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Kılıç, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar'da yürüttüğü iskân politikası ve fetih hareketlerinden bahsederek, Gümülcine ve Dimetoka’daki Osmanlı eserleri hakkında bilgiler paylaştı. Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarına fetih ve yerleşim sürecinde akıncı beylerinin önemine vurgu yapan Kılıç, uç bölgelere yaptıkları fetihlerle Osmanlı sınırlarını bir adım öteye taşıyan akıncıların kurdukları vakıflarla askeri güçleri kadar ekonomik güçlerini de Balkan toprakları için harcadıklarını kaydetti.
Evrenos Bey’in üs merkezlerinden Gümülcine’deki Evrenos Bey İmareti’nin dünden bugüne öneminden de söz eden Kılıç, Yunanistan’ın Dimetoka kentinde bulunan ve Avrupa’daki en eski Osmanlı camisi olan Bayezid Camii hakkında açıklamalarda bulundu. Balkanlar’daki en önemli tarihi Osmanlı eserleri arasında sayılan ve Çelebi Mehmet Camii olarak da bilinen Bayezid Camii’nin 2017 yılında çıkan yangında büyük hasar gördüğünü belirten Kılıç, temelleri Yıldırım Bayezid döneminde atılan ancak I. Mehmed tarafından tamamlanan caminin 600 yıllık tarihi bir değere ve öneme sahip olduğunu söyledi. Balkan ülkelerinde Osmanlı yadigarı pek çok eser olduğunu belirten Kılıç, kültürel mirasımızın koruma altına alınarak gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu ifade etti.

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