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Trakya Birlik Spor Kulübü sporcularına ödül

İHA

Trakya Birlik Spor Kulübü sporcularına ödül

Trakya Birlik Yönetim Kurulu, Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında başarılı olan Trakya Birlik Spor Kulübü Güreşçilerini ödüllendirdi.
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü'nde yapılan ödül töreninde konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, “Avrupa ve Türkiye Şampiyonalarında dereceye giren kulübümüz sporcularını bugün burada ödüllendirdik. Her yaş grubunda kulübümüzü temsil eden sporcularımızı teşvik etmeye devam edeceğiz. Sporcularımız başarılı müsabakalar çıkararak madalyalar ile dönüyor. Önümüzdeki hafta 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde de güreşecek 100'e yakın güreşçimiz olacak. İnşallah oradan da kürsü yapacak sporcularımız olacaktır” dedi.
Ödül alan sporcular ise, Eylem Engin 1315 yaş Avrupa 3.'sü, 1113 yaş Türkiye Şampiyonu, Kıymet Tezcan 1113 yaş Türkiye Şampiyonu, Asya Göçmen 1113 yaş Türkiye Şampiyonu, Fatih Taş 10 Yaş Türkiye Şampiyonu, Nazar Kaya Yıldız Bayanlar Türkiye Şampiyonu ve Avrupa beşincisi.

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