Edirne’de esnaf ve vatandaşların altyapı yetersizliği tepkisi

Edirne’de dün bir anda başlayan sağanak yağış sele dönüştü. Birçok ev, iş yeri ve dükkan sular altında kalırken, vatandaşlar yıllardır çözülemeyen alt yapı sorunundan dolayı belediyeye sitem etti.

Edirne’de Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından dün akşam saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. Bir anda bastıran yağış sele dönüşürken, birçok evi, işyerini ve dükkanı su bastı.

Sağanak yağış ve sel felaketi sebebiyle belediyenin yılardır çözülemeyen alt yapı sorunu vatandaşları ve esnafları isyan ettirdi.



“Hiçbir belediye ekibi bizimle ilgilenmiyor”

İşyeri sular altında kalan emlakçı esnafı Yıldırım Yılmaz, belediyenin alt yapı sorunlarını çözemediğini belirterek, “Yıllardır Edirne Birinci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesinin bütün atık suların bu bölgeye toplanmasının sebebi, altyapının yetersiz olması. Her yağmur yağdığında bu şekilde mağdur kalıyoruz. Burada hiçbir belediye ekibi bizimle ilgilenmiyor. Her yağmur yağdığında burada altyapı sorunu olduğu için aynı problemi yaşıyoruz. Yapılan yerler sürekli açık bırakılıyor bu konuda yetkililerden yardım istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Edirne’de hala alt yapı sorunun çözülmediğini dile getiren Süleyman Kavlak, “Rezalet içindeyiz, karşıya dahi geçemiyoruz. Şu hale bakın sözde belediye burada çalışıyor. Herhangi bir çalışma vaziyeti yok gördüğünüz gibi her taraf sular, seller içerisinde rezillik, altyapı sorunu yılardır çözülemedi gitti. Edirne il olduğu halde halen bu sorun çözülemedi. İlçelerde bile bu kadar rezalet yok, bir ilde bu kadar rezillik olamaz yani” dedi.

İşyeri su altında kalan kırtasiye esnafı Murat Duman, belediyenin Edirne için hiç çaba göstermediğini vurgulayarak, “Ben kitap kırtasiye işi yapıyorum. Edirne’de yıllardır bu altyapı sorunu var. Yapmak için bir çaba gösteriliyor ama yeni yapılan altyapının kod farkı bile yüksekte kalıyor. Hemen şurada rögar giderimiz var, altta kalıyor yeni yapılan rögar sisteminden dolayı yani giden pis bile gitmiyor artık. Hala bağlantımız yapılamadı” şeklinde konuştu.

