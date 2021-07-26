Koronavirüse yakalanan belediye başkanı: Ne olur aşınızı olun (2)



EVİN BALKONUNDAN NİKAH KIYDI

Edirne´nin Keşan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, koronavirüs tedavisine devam ettiği evinin balkonundan Kader Çakır (24) ve Ertuğrul Katı´nın (26) nikahlarını kıydı.

Bir süre önce koronavirüse yakalanan ve tedavisi evinde devam eden Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yukarı Zaferiye Mahallesi Hastane Caddesi üzerindeki evinin balkonundan talep üzerine Kader Çakır ve Ertuğrul Katı´nın nikah akitlerini gerçekleştirdi. Nikah için Keşan Lisesi bahçesinde tören alanı hazırlandı. Törene, gelin ve damadın ailelerinin yanı sıra AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, Keşan Belediye Başkan Yardımcıları Nuran Uslu ile Tahir Özçınar, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, Keşan Belediyesi Yazı İşleri Müdürü Soner Akgün ile davetliler katıldı.

Nikahı evinin balkonundan kıyan Belediye Başkanı Helvacıoğlu, bir ilki yaşadığını belirterek, genç çifte mutluluklar diledi. Helvacıoğlu, "Sevginin her engeli aşacağının kanıtı olan bu nikahı sizlerin şahitliği ile gerçekleştireceğiz. Bugün biz değerli çiftimiz ve siz kıymetli misafirlerimiz ile iyi günde olduğu gibi kötü günde de bir aradayız. Ben genç çiftimize de bu temennide bulunmak istiyorum, sürdürülebilir bir evlilik karşılıklı sevgi, saygı ve hoşgörüye bağlıdır" dedi.

Kader Çakır da, mutlu olduklarını belirterek, nikahlarını kıyan Helvacıoğlu ve katılanlara teşekkür etti. Damat Ertuğrul Katı ise "Nikah için başvuru yaptığımız gün belediyeye gittiğimizde bir talebimiz vardı. Öncelikle Belediye Başkanımız Mustafa Helvacıoğlu´nun nikahımızı kıymasını istedik. Kendisine geçmiş olsun diyor ve bir süre önce aramıza dönmesini bekliyoruz. Şu anda kendisi yanımızda olamadı ama biz ona bir sürpriz yapalım, biz ona gelelim dedik. En azından kendisini de hastalığından dolayı motive etmiş oluruz, dedik. Desteğini esirgemedi, sağ olsun. Bu mutlu günümüzde bizleri kırmadı" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-07-26 16:04:14



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