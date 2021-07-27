Anadolu ve Avrupa'dan gelen gençler Trakya Üniversitesi'nde buluştu

“Anadolu’dan Avrupa’ya Avrupa’dan Anadolu’ya Gençlik Değişimi” projesi ile Almanya, Fransa ve Anadolu’dan gelen gençler, Trakya Üniversitesi'nde buluştu.

Türkiye Gençlik Vakfı’nın (TÜGVA) Türkiye, Fransa ve Almanya’da yaşayan 1525 yaş arası gençleri bir araya getirerek, kültürel etkileşimlerine katkıda bulunmak ve Avrupa’da yaşayan Türk kökenli gençlerin Türkiye’yi yakından tanımalarını sağlamak amacıyla başlattığı “Anadolu’dan Avrupa’ya Avrupa’dan Anadolu’ya Gençlik Değişimi” projesinin önemli duraklarından biri de Edirne oldu.

Balkan Kongre Merkezi’nde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile buluşan gençler, burada gerçekleşen sıcak ve samimi sohbet sonrası Edirne’nin başta insanlığın ortak mirası olan Selimiye Camisi ve UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ndeki Sultan II. Bayezid Külliyesi Trakya Üniversitesi Sağlık ve İmaret Müzeleri olmak üzere önemli tarihi ve kültürel mekânlarını gezdiler.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşen buluşmada konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, gençleri Trakya Üniversitesinde ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirerek geleceğin yeniden ihya ve inşasında büyük rol oynayacak gençlerin yetiştirilmesine yaptıkları hizmet ve katkılardan dolayı TÜGVA’ya teşekkür etti.

Sohbet esnasında Trakya Üniversitesi ve Edirne hakkında bilgiler paylaşan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne’nin 8300 yıllık tarihi ile medeniyetimizi en iyi anlatan şehirlerden biri olduğunu vurguladı. Konuşmasında gençlere seslenerek övünülecek bir ecdadın evlatları olduklarını ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Ecdadımız, asırlar boyunca bu topraklarda hoşgörü, adalet, başka din, dil ve milletlere karşı saygı ile yaşadı, kök saldı. Edirne’nin her noktasında medeniyetimizin bizlere bıraktığı eşsiz eserler sizleri bekliyor olacak. Edirne’yi gezdikçe, gördükçe, tanıdıkça medeniyetimizin gücüne, büyüklüğüne, ihtişamına bir kez daha tanıklık edeceksiniz. Karaağaç’a, Selimiye’ye, Eski Cami’ye, Sultan II. Bayezid Külliyesi’ne vardığınızda ecdadınızı daha yakından tanıyacak, asırlar boyunca süren medeniyet yürüyüşümüzü daha iyi anlayacaksınız. Onlar gibi büyük düşünecek, büyük hedefler peşinde koşacaksınız. 1829 ve 1878 OsmanlıRus Savaşı, Balkan Harbi ve ardından I. Dünya Savaşı ile Avrupa’dan ve hatta Anadolu’dan sökülmek, atılmak istenen bu millet, elhamdülillah yeniden ayağa kalktı ve büyük yürüyüşüne başladı. Ve inşallah sizler de ecdadınızı daha yakından tanıdıkça bu yürüyüşte ben de varım diyeceksiniz. Hepinizi canı gönülden selamlıyor, hoş geldiniz diyorum” ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi hakkında da bilgiler paylaşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu güçlü eğitim kadrosu, geniş sosyal olanakları, Bologna sürecine uyumlu ve akredite olmuş akademik programları ile öğrencilere uluslararası standartlarda nitelikli eğitim imkanı sunduklarını belirterek gençleri Trakya Üniversitesi öğrencisi olmaya davet etti.

Yaklaşık 1 saat boyunca devam eden sohbet sonrasında gençler, sıcak karşılamaları ile ilgi ve alakalarından dolayı Trakya Üniversitesine ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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