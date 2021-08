Edirne'nin Bayır Deresi kirlilikten yeşile büründü

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'deki Tunca Nehri'nin kollarından olan Bayır Deresi, bölgedeki tesis ve evsel atıklarla kirlendi. Besicilerin hayvanlarının su içtiği, üreticilerin de tarlalarını sulamada faydalandığı dere, kirlilik nedeniyle yosunlarla kaplanıp yeşile büründü, yüzeyi ise çöple doldu.

Derenin geçtiği Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde yaşayanlar, kirlilik nedeniyle tarım alanlarını sulayamadıklarını, hayvanlarına da su veremediklerini dile getirip, yayılan kokudan şikayetçi olduklarını söyledi. Derenin yok olduğunu belirten mahalleli Osman Tireler, önceki yıllarda temiz akan derenin, tesislerin ve mahallede yaşayanların çöpleriyle kirletildiğini iddia etti. Dereden su içip balık tutukları zamanları anlatan Tireler, "Bu derede biz 15 sene önce balık tutuyorduk. Buradaki tesislerin ve oturan vatandaşların çöp atmasıyla bu dere bu hale geldi. Çeltik suları da bırakılıyor buraya, onun da kirlettiğini söyleyebilirim. Derede şu an bırakın balığı, canlı bir şey yaşamıyor. DSİ ve belediye burayla hiç ilgilenmiyor, temizlemiyorlar. Deremiz yok oluyor. Deremizden aldığımız suyla tarlamızı ve bahçelerimizi suluyorduk, hayvanlarımız buradan su içerdi. Bu suyumuz yer altından temiz olarak çıkıyor. Temiz akan su burada atılan çöplerle bu hale geldi. Derenin böyle akması çevre kirliliğine de neden oluyor. Çok pis bir koku da yapıyor. Dere pis olduğu için sinek yapıyor. Akşam saatlerinde burada sinekten duramıyoruz. Yetkililerden deremizin temizlenip kurtarılmasını istiyoruz" dedi.

'BUNU HAK ETMİYORUZ'

Çiftçilikle uğraşan mahalleli Mehmet Mutafçılar, derenin çevre kirliliğine neden olduğunu belirterek, "Bu dere uzun zamandır böyle pis akıyor. Hem sağlık açısından hem de çevre kirliliği açısından çok kötü. Biz bunu hak etmiyoruz. Daha önce biz bu dereden balık tutar ve bahçemizi, tarlamızı sulardık ama şimdi gördüğünüz gibi pis akıyor. Dere çok pis kokuyor. Yanına yanaşamıyoruz. Çocukluğumuz bu derenin yanında geçti, derenin içine girip yüzer, balık tutardık. Eskiden bu derenin dibini görür suyunu içerdik. Temizlenmesi için müracaatlarımız oldu ama hala pis akıyor. Yetkililerden bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

'DEREDEN BALIK TUTUYORDUK'

Temiz aktığı yıllarda dereden balık tuttuklarını dile getiren İsmail Solmaz ise, "Daha önce temiz akan deremiz şu an çöp içinde. Yazık günah. Daha önce bu dereden balık tutuyorduk. Şimdi bu söz konusu bile değil. Burası uluslararası Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı yoluna çok yakın bir bölge. Buranın böyle olması ayrıca utanç verici. Yazık yani, bu derenin bu durumda olması bizleri çok üzüyor. Buranın yetkilisi kimse bir an önce temizlenmesini istiyoruz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU

2021-08-22 10:01:32



