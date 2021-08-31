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Kazada yaralanan yavru köpeğe kalp masajı

DHA

Kazada yaralanan yavru köpeğe kalp masajı


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de, refüje çarparak yan yatan hafif ticari araçta yaralanan sürücü Ufuk Karnabat ile yanındaki yavru köpeği için vatandaşlar seferber oldu. Yaralanan sürücü Karnabat'a 112 ekipleri müdahale ederken, yardıma koşanlar, yavru köpeğe kalp masajı yaptı. Ardından Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürülen köpek kurtarılamadı.
Kaza, kent girişindeki otogar yol ayrımında meydana geldi. Ufuk Karnabat yönetimindeki 22 AU 367 plakalı hafif ticari araç, sürücünün kontrolünden çıkıp refüje çarparak yan yattı. Kazada yaralanan sürücü Karnabat ile yanındaki yavru köpeğini çevredekiler araçtan çıkarıldı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Karnabat'a müdahale ederken, yavru köpek için çevredekiler seferber oldu. Vatandaşlar, yavru köpeği gölgeye alıp kalp masajı yaptı. Ardından Edirne Belediyesi Hayvan Barınağı'na götüren köpek, burada yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.
'TÜM MÜDAHALELERİ UYGULADIK'
Edirne Belediyesi Geçici Hayvan Bakımevi sorumlu veteriner hekimi İsmail Tatlıgil, gerekli tüm müdahaleleri yapmalarına rağmen yavruyu kaybettiklerini dile getirdi. Tatlıgil, "Kazalı bir yavru köpek geldi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı maalesef. Kendinde değildi zaten. Gerekli olan bütün müdahaleler yapıldı. İç kanama şüphesiyle kanamayı durduracak enjeksiyonlar yapıldı. Ancak maalesef daha müdahalelere yanıt verecek zaman bulamadan yavruyu kaybettik. Muhtemelen iç organları hasar görmüş. Öyle bir durumda aslında zamana ihtiyacımız vardı, ancak o zamanı bulamadık ve kaybettik" diye konuştu.
'ARAÇLARDA ÖZEL KUTULAR İÇERİSİNE KONULMALILAR'
Evcil hayvanların araçla taşınması sırasında mutlaka özel kutulara konulması gerektiğini kaydeden Tatlıgil, "Bireysel olarak hayvanların taşınması esnasında nasıl çocuklarımızın özel koltukları varsa, aslında hayvanların da uygun şekilde kutu içerisinde taşınması daha uygun olabilir ama çoğumuz bunu düşünemiyoruz maalesef ve böyle kazalarda hayatını kaybediyorlar" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-08-31 11:21:10

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