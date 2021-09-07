Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan terör örgütü PKK ve DHKP-C şüphelileri tutuklandı

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Yunanistan'a yasa dışı yollardan gitmeye çalışırken Edirne’de yakalanıp, gözaltına alınan terör örgütü PKK ve DHKPC şüphelileri tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne’de güvenlik güçlerinin yaptığı kontroller kapsamında, Yunanistan’a kaçma girişiminde bulunan terör örgütü PKK şüphelisi S.B. ile DHKPC şüphelisi Z.Y'nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Edirne, Uzunköprü Adliyesinde ifadeleri alınan şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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