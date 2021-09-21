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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yüz yüze eğitim açıklaması

İHA

Milli Eğitim ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden yüz yüze eğitim açıklaması

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 20212022 EğitimÖğretim yılı başlangıcında Edirne il geneli okullarda Kovid19 salgın tedbirleri kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili basın toplantısı düzenlendi.
Düzenlenen toplantıda konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, Edirne’de okul ve kurumlarda yüz yüze eğitim faaliyetlerinin, Millî Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan “Covid19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi” doğrultusunda yürütüldüğünü söyledi.
İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, tüm okullarda yeterli sayıda maske, dezenfektan ve temizlik malzemelerinin Millî Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilerek okullarımıza dağıtıldığını ifade etti.

“Tüm okullarımız 'Okulum Temiz' belgesini almıştır”
Okul girişlerinde, derslik ve ortak alanlarda maske kutuları ve el antiseptikleri bulunduğunu belirten Dr. Arpacı, “Okula girişçıkış, ders ve teneffüslerde sosyal mesafenin korunması için gerekli düzenlemeler yapılmıştır. Okul yöneticileri ve öğretmenlerimiz tarafından süreç titizlikle yürütülmektedir. Sınıfların ve kapalı alanların havalandırılması düzenli olarak sağlanmakta, kontrol ve denetimleri yapılmaktadır. Tüm okullarımız 'Okulum Temiz' belgesini almıştır. Okullarımızda Kovid19 vakası çıkması durumunda yapılması gerekenlerle ilgili uygulama rehberi hazırlanmış olup okullarda vaka çıktığı takdirde işlemler bu rehber doğrultusunda yürütülmektedir” ifadelerine yer verdi.

“MEBBİS HES Kodu Sorgulama Modülü üzerinden günlük olarak sorgulama yapılıyor”
Öğretmen, öğrenci ve personelin risk durumları MEBBİS HES Kodu Sorgulama Modülü üzerinden günlük olarak sorgulandığını söyleyen Dr. Arpacı, aynı zamanda vaka, temaslı ve yakın temaslı bilgileri ile test sonuçlarının okul müdürlerine SMS olarak iletilerek gerekli tedbirlerin rehber doğrultusunda alındığını aktardı.
Sürecin "sınıf bazlı" ve "vaka bazlı" yönetildiğini hatırlatan Dr. Arpacı, “Okul öncesi eğitim kurumunda tek vaka çıkması durumunda; 112. sınıflarda ise aynı sınıfta ilk vakadan sonra 10 gün içinde ikinci vaka çıkması durumunda 14 günlük sınıf karantinası uygulanmaktadır. Sınıf karantinası uygulanan öğrencilerimizin eğitimine dijital platform üzerinden canlı derslerle devam edilmektedir” dedi.
İl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak İl Sağlık Müdürlüğü, ilçe müdürlükleri ve okullarla vaka durumu ve alınacak tedbirler doğrultusunda koordinasyon halinde bulunduklarını söyleyen Dr. Arpacı, Güvenli Okul Programı kapsamında İl Millî Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile okul, çevre ve trafik güvenliği konularında gerekli iş birliğinin sağlandığına değindi.
Yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin okulların açılmasından ve yüz yüze eğitime geçilmesinden son derece memnun olduğunu ifade eden Dr. Arpacı, yapılan değerlendirme toplantılarında tüm paydaşların beklentisinin tam gün ve yüz yüze eğitime devam edilmesi yönünde olduğunun görüldüğünü dile getirdi.

“Aşılamaya gösterilen hassasiyet en büyük avantajlardan birisidir”
Valilik koordinasyonunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile beraber veli ve uygun yaş grubu öğrencilerin aşı uygulamasının daha da yaygınlaştırılabilmesi için gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını ve yapılmaya da kesintisiz devam edildiğini vurgulayan İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Fatih Selvi, vatandaşların aşılamaya gösterdiği hassasiyetin Kovid19 sürecinde en büyük avantajlardan birisi olduğunu vurguladı.
Şüpheli bir durumda İl Sağlık Müdürlüğü kontrolünde sürecin yayınlanan rehbere göre ivedilikle yürütülmekte olduğunu vurgulayan Selvi, Bu kapsamda “tüm pozitif ve yakın temaslı vakalarda” filyasyon çalışmasının titizlikle uygulandığını açıkladı.
Toplantıya İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Fatih Selvi, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan, Kamu Hastaneleri Başkanı Uzm Dr. Mustafa Talha Sütçü, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Halk Sağlığı Başkanı Dr. Selma Heves, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı, Nail Yılmaz Kamu Hastaneleri Başkan Yardımcısı Op. Dr. Ali Kaya katıldı.

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