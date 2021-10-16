Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Edirne’de bir araya geldi

Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları TRAKYAKA ev sahipliğinde Ortak Proje/Program Geliştirme Toplantısı’nda, ortak yürütülebilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Trakya Kalkınma Ajansı’nın Edirne’de gerçekleştirdiği Marmara Bölgesi Kalkınma Ajansları Ortak Proje/Program Geliştirme toplantısına, İstanbul Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, katılım sağlayan ajanslara teşekkür ederek, Marmara Bölgesi’nin Türkiye’nin sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Şahin, ”Marmara bölgemizde bulunan diğer ajanslarımızla güç birliği yaparak ortak projeler üretmek hedeflerimizin arasında yer almaktadır. Bu sayede projelerimizin gücüne güç katarak bölgemizde bulunan ihtiyaçlara daha kolay çözümler üretmek ve fikir alışverişlerinin sağladığı imkânlardan yararlanmak istiyoruz. Oluşturacağımız sinerji ile ortak aklımızın ürünleri olan yeni projeleri hayata geçireceğiz" dedi.

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü öncülüğünde oluşturulan iş birliği ve ortak çalışma mekanizması ile ajanslar ortak projeler yürütmeyi hedefliyor. Bölgesel ihtiyaçlara yönelik olarak girişimcilik, üretimde yeşil dönüşüm, istihdam ve turizm alanlarında yeni destek mekanizmaları hayata geçirilecek.

Toplantı sonrası Kalkınma Ajansları genel sekreterleri ve uzmanları Edirne’nin tarihi yerlerini gezdi.

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