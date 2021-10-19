Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerini uygulama eğitimlerini yeni nesil sıfır otomobille yapacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerini uygulama eğitimlerini yeni nesil sıfır otomobille yapacak

İHA

Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerini uygulama eğitimlerini yeni nesil sıfır otomobille yapacak

Edirne’nin Keşan ilçesinde Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre etmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmış ve firmaların nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek hedeflenmişti. 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, motorlu araçlar teknolojisi öğrencilerine üzerinde çalışmaya fırsat bulabilecekleri otomobil hibe edildi.
Teorik eğitimin yanı sıra, uygulamaya yönelik eğitimlerin büyük önem taşıdığı bölümde, hızla gelişen teknolojiyi ve yeni nesil hibrit araç üzerinde çalışarak öğrenecek öğrencilerin heyecanı, aracın okula girişi sırasında gözlerinden okunurken anahtar tesliminin ardından büyük ilgi altında otomobilin her parçası itinayla izlendi.
Projenin eğitimleri açısından çok faydalı olacağını belirten meslek lisesi öğrencileri, "Bizim için çok güzel bir duygu. Her zaman olmayacak bir şans" derken, daha önce uygulama yaptıkları araçlara kıyasla teknoloji takibi açısından önemine vurgu yaptıkları araç için, "Yeni bir arabanının üzerinde öğrenmek çok daha iyi olacak. Yeni nesil araçlar daha ileri teknolojiler oldukları ve bundan sonra da bunun üzerinden otomotiv sektörü gelişeceği için bizim için daha avantajlı oldu" ifadelerini kullandı ve projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.
Teslim töreninde konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrencilerin teorik eğitimlerini pratik hale getirmenin önemine vurgu yaparak, "Yüksek standartlarda üretilmiş ve modernize edilmiş araçları tanımak, mesleki açıdan öğrencilerimizi üst seviyeye taşıyacaktır. Hızla değişen teknolojik şartlara uyum sağlayabilmemiz için bu hibe oldukça önemlidir" diye konuştu.
Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ise "Bu girişimle öğrencilerimize son teknolojili motorlar üzerinde çalışma olanağı sunduk. Bu ilk ama son olmayacak, ortak projeler ile teknolojimizi ilerletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
"Buradan mezun olan evlatlarımızın iş garantisi olacak"
Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ise iş birliği protokolü ile proje okulu olarak seçilen Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hem eğitim hem de üretim deneyimi anlamında öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını söyledi. Türkiye'nin sanayileşmesine katkıda bulunacak lisenin TOBB olarak yanında olacağına işaret eden Kaymaz, "Buradan mezun olacak evlatlarımızın iş garantisi olacak. Yarın mezun olduktan sonra iş arayan değil, aranan olacaksınız" dedi.
Konuşmaların ardından, anahtar okul yöneticilerine verildi ve daha sonra motorlu araçlar teknolojisi alanı önünde öğrencilerin ilgisine sunuldu. Merakla aracı inceleyen öğrenciler bundan sonraki derslerinde üzerinde uygulama yapacakları araçla tanıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de köyde uygulamalı ilk yardım semineri verildi
YEREL HABERLER Edirne'de köyde uygulamalı ilk yardım semineri ...
Kaçak kraliçe arı, 10 bin arıyla bulundu
YEREL HABERLER Kaçak kraliçe arı, 10 bin arıyla bulundu
İpsala Kaymakamı Güngör, tır şoförlerinin sıkıntılarını dinledi “İpsala Sınır Kapısı modernizasyonu tamamlandı”
YEREL HABERLER İpsala Kaymakamı Güngör, tır şoförlerinin ...
CHP'li Gürkan’ın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER CHP'li Gürkan’ın yargılanmasına devam edildi
Markete kilitlenen hırsız eliyle camı kırıp kaçtı
YEREL HABERLER Markete kilitlenen hırsız eliyle camı kırıp kaçtı
Edirne´de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının camını kırarak kaçtı
YEREL HABERLER Edirne´de marketi soyan şüpheli, kilitli kapının ...
Edirne Belediye Başkanı Gürkan´ın yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Edirne Belediye Başkanı Gürkan´ın yargılanmasına ...
Edirne’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
YEREL HABERLER Edirne’de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
Prof. Dr. Tabakoğlu: "Önce insanları irşat ettiler" "Diyar-ı Rum'dan Rumeli'ye Üç Gönül Eri Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre, Ahi Evran" paneli gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Prof. Dr. Tabakoğlu: "Önce insanları irşat ...
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Tüzün, uluslararası sanat sempozyumu GIRIH 2021’e katıldı
YEREL HABERLER Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Tüzün, ...
Ergene Nehri'nin su kalitesi kimyasal oksitte 4'üncü sınıf çıktı
YEREL HABERLER Ergene Nehri'nin su kalitesi kimyasal oksitte 4'üncü ...
Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu
YEREL HABERLER Selimiye'de Mevlit Kandili coşkusu
Karaağaç Kabak Festivali'ne 15 bin kişi katıldı
YEREL HABERLER Karaağaç Kabak Festivali'ne 15 bin kişi katıldı
Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, Tekirdağ'da arttı
YEREL HABERLER Edirne ve Kırklareli'de vaka sayıları düştü, ...
Tarih araştırmacısı Bayatlı: Venedik, Edirne'den esinlenerek kuruldu
YEREL HABERLER Tarih araştırmacısı Bayatlı: Venedik, Edirne'den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.