Mesleki ve Teknik Lise öğrencilerini uygulama eğitimlerini yeni nesil sıfır otomobille yapacak

Edirne’nin Keşan ilçesinde Mesleki eğitim ile reel sektörü, birbirine entegre etmek amacıyla, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü imzalanmış ve firmaların nitelikli eleman ihtiyacına cevap vermek hedeflenmişti. 2019 yılında imzalanan protokol kapsamında Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, motorlu araçlar teknolojisi öğrencilerine üzerinde çalışmaya fırsat bulabilecekleri otomobil hibe edildi.

Teorik eğitimin yanı sıra, uygulamaya yönelik eğitimlerin büyük önem taşıdığı bölümde, hızla gelişen teknolojiyi ve yeni nesil hibrit araç üzerinde çalışarak öğrenecek öğrencilerin heyecanı, aracın okula girişi sırasında gözlerinden okunurken anahtar tesliminin ardından büyük ilgi altında otomobilin her parçası itinayla izlendi.

Projenin eğitimleri açısından çok faydalı olacağını belirten meslek lisesi öğrencileri, "Bizim için çok güzel bir duygu. Her zaman olmayacak bir şans" derken, daha önce uygulama yaptıkları araçlara kıyasla teknoloji takibi açısından önemine vurgu yaptıkları araç için, "Yeni bir arabanının üzerinde öğrenmek çok daha iyi olacak. Yeni nesil araçlar daha ileri teknolojiler oldukları ve bundan sonra da bunun üzerinden otomotiv sektörü gelişeceği için bizim için daha avantajlı oldu" ifadelerini kullandı ve projeyi hayata geçirenlere teşekkür etti.

Teslim töreninde konuşan Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz, öğrencilerin teorik eğitimlerini pratik hale getirmenin önemine vurgu yaparak, "Yüksek standartlarda üretilmiş ve modernize edilmiş araçları tanımak, mesleki açıdan öğrencilerimizi üst seviyeye taşıyacaktır. Hızla değişen teknolojik şartlara uyum sağlayabilmemiz için bu hibe oldukça önemlidir" diye konuştu.

Keşan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Şapçı ise "Bu girişimle öğrencilerimize son teknolojili motorlar üzerinde çalışma olanağı sunduk. Bu ilk ama son olmayacak, ortak projeler ile teknolojimizi ilerletmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Buradan mezun olan evlatlarımızın iş garantisi olacak"

Keşan Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Kaymaz ise iş birliği protokolü ile proje okulu olarak seçilen Keşan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde hem eğitim hem de üretim deneyimi anlamında öğrencilerin iş hayatına hazırlandığını söyledi. Türkiye'nin sanayileşmesine katkıda bulunacak lisenin TOBB olarak yanında olacağına işaret eden Kaymaz, "Buradan mezun olacak evlatlarımızın iş garantisi olacak. Yarın mezun olduktan sonra iş arayan değil, aranan olacaksınız" dedi.

Konuşmaların ardından, anahtar okul yöneticilerine verildi ve daha sonra motorlu araçlar teknolojisi alanı önünde öğrencilerin ilgisine sunuldu. Merakla aracı inceleyen öğrenciler bundan sonraki derslerinde üzerinde uygulama yapacakları araçla tanıştı.

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