Edirne’de araç kazası sonucu yaralanan Ramazan Merzifonluoğlu şehit düştü

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

MSB'DEN AÇIKLAMA

Edirne’de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.