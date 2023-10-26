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        Haberler Gündem Edirne’de araç kazası sonucu yaralanan Ramazan Merzifonluoğlu şehit düştü

        Edirne’de araç kazası sonucu yaralanan Ramazan Merzifonluoğlu şehit düştü

        Edirne'de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan uzman çavuş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.10.2023 - 22:46 Güncelleme: 27.10.2023 - 00:01
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        Yaralanan uzman çavuş şehit oldu
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        Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        MSB'DEN AÇIKLAMA

        Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı
        Askeri araç devrildi: 1 şehit, 2 yaralı

        Edirne’de meydana gelen askeri araç kazası sonucu yaralanan silah arkadaşımız Bkm.Uzm.Çvş Ramazan Merzifonluoğlu, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

        Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.

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        #Ramazan Merzifonluoğlu
        #haberler
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