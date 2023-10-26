Edirne'de askeri araç tarlaya devrildi: 1 şehit, 2 yaralı Edirne'de kontrolden çıkan askeri aracın tarlaya devrildiği kazada, 3 personel yaralandı. Süloğlu Kaymakamı Adem Can Okur, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran ve 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar, kaza yerine gelerek, yetkililerden bilgi aldı. Yaralanan askerlerden biri doktorların tüm müdahalesine rağmen şehit oldu

Demirören Haber Ajansı Giriş: 26.10.2023 - 18:27 Güncelleme: 26.10.2023 - 20:07 facebook

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