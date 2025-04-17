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        Haberler Gündem Edirne’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı - Güncel haberler

        Edirne’de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

        Edirne'de iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 00:31 Güncelleme: 17.04.2025 - 00:32
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        Otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
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        Kaza, Karaağaç Mahallesi Lozan Caddesi üzerinde meydana geldi.

        M.B.R. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Ö.D. idaresindeki otomobil kafa kafaya çarpıştı.

        Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kazada her iki otomobilde bulunan biri çocuk 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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