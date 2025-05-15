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        Haberler Müzik Edis dünyaca ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaşacak - Magazin haberleri

        Edis dünyaca ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaşacak

        Edis, temmuz ayında Fransa'nın Belfort şehrinde düzenlenecek olan festivalde Iron Maiden, Dj Snake, Ofenbach gibi dünyaca ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.05.2025 - 14:00 Güncelleme: 15.05.2025 - 14:00
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        Şarkıcı Edis, temmuz ayında Fransa'nın Belfort şehrinde düzenlenecek olan EUROCKS 2025 Festivali’nde Iron Maiden, Dj Snake, Ofenbach gibi dünyaca ünlü şarkıcılarla aynı sahneyi paylaşacak.

        Edis, Fransız elektronik müzik sahnesinin önemli temsilcilerinden Acid Arab ile birlikte sahneye çıkacak.

        Öte yandan uluslararası bir projeye imza atan Edis, Acid Arab ile grubun yeni albümünde yer alan 'Yaktın Beni' isimli şarkıyı yazmıştı.

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        #Iron Maiden
        #DJ Snake
        #Ofenbach
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