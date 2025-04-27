Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser; 'Benim Küçük Sevgilim' - Magazin haberleri

Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser; 'Benim Küçük Sevgilim' - Magazin haberleri

Edis ve Aleyna Tilki'den sokakta mini konser Edis, Aleyna Tilki ile gittikleri bir mekânın önünde eğlenen gençlere eşlik etti. İkili, 'Saygı1 Mor ve Ötesi' gecesinde sahnede söyledikleri 'Benim Küçük Sevgilim' şarkısını etrafını saran hayranlarıyla birlikte seslendirdi

Habertürk Giriş: 27.04.2025 - 12:23 Güncelleme: 27.04.2025 - 12:23 facebook

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