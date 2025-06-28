Edis’in bulduğu 'Bir Yol'

Edis, bu yaz ikinci stüdyo albümünü dinleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Albüm öncesinde yayınlanacak single’larla hayranlarının heyecanını adım adım artıracak olan şarkıcı, ilk ipucunu ise duygusal derinliğiyle dikkat çeken 'Bir Yol' adlı parçasıyla verdi.

Şarkının 4 Temmuz’daki yayın tarihinden önce bugün kısa bir bölümü dinleyicilerle paylaşıldı. Edis’in söz ve müziğini Emrah Karakuyu ile birlikte yazdığı şarkının düzenlemesi Bahti, Göko ve Elber Tutkus’a ait.

Edis’in bir çok şeyi geride bırakmayı düşündüğü bir dönemde yazdığı, onun için önemli bir eşiği yansıtan 'Bir Yol' sanatçının hayatındaki büyük bir kırılma anından besleniyor. Edis şarkıyla ilgili şunları söyledi: Aşkla ilgili bir şarkı. Nasıl devam edeceğimi bilmediğim için yazdım. Hiçbir yön yoktu. Kendimi ait hissettiğim bir ülke yoktu, sığınabileceğim bir insan da.

Edis’in ikinci albümü, yalnızca Türkiye’de değil, dünya sahnesinde de iz bırakma hedefiyle şekillendi.