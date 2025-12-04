Edremit - Çanakkale kaç kilometre? Edremit - Çanakkale arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

Bu iki şehir arasındaki mesafenin günlük turizm hareketleri açısından da önemi büyük. Yol boyunca Kazdağları’nın eteklerinden geçilmesi, sürücülere hem keyifli hem de zaman zaman dikkat gerektiren bir rota sunuyor. “Edremit - Çanakkale kaç km?” sorusuna yanıt arayanlar aynı zamanda yolun ortalama kaç saat sürdüğünü de öğrenmek istiyor. İşte, Edremit - Çanakkale arası mesafe hakkında merak edilenler… Edremit’ten Çanakkale yönüne hareket edenler, Balıkesir’in sahil hattından başlayarak Ege’den Marmara’ya doğru keyifli bir geçiş yapıyor. Bu rota üzerinde tatil beldeleri, köy yolları ve zaman zaman tek şeride dönen bölümler bulunuyor. Bu nedenle “Edremit - Çanakkale mesafe ne kadar?” sorusunun yanıtı kadar yolun koşulları da merak ediliyor. Ortalama mesafe aynı olsa da bazı sürücüler Ayvacık üzerinden, bazıları ise Ezine yönüne saparak yolculuğunu şekillendiriyor. Bu küçük değişiklikler sürenin uzamasına yol açabiliyor. “Edremit - Çanakkale ne kadar sürede gidilir?” sorusunun yanıtı, özellikle hafta sonu bölgede yaşanan araç yoğunluğu göz önüne alındığında daha da önemli hale geliyor.

EDREMİT - ÇANAKKALE KAÇ KİLOMETRE? Edremit ile Çanakkale arasındaki mesafe ortalama 132 kilometre civarında. Bu mesafe, kullanılan yola göre birkaç kilometre değişebiliyor. Sahil hattından ilerleyenler için manzaralı bir rota sunulurken, iç kısımlardan geçen alternatif güzergahlar daha az yoğun olabiliyor. Ayrıca yaz aylarında Ayvacık ve Küçükkuyu çevresinde oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle sürücüler zaman zaman farklı rotalara yönelerek bu mesafeyi birkaç kilometre daha uzatabiliyor. Buna rağmen bölge genel olarak rahat sürüş imkanı sunuyor. EDREMİT - ÇANAKKALE KAÇ KM? “Edremit - Çanakkale kaç km?” sorusuna verilen yanıt, yolculuk planlayanlar için hem zaman hem de yakıt hesabında önemli bir veri oluşturuyor. Ana yol üzerinden ilerlediğinizde 130 kilometrenin biraz üzerinde bir mesafe sizi bekliyor. Bu güzergah üzerinde rampalı alanlar, virajlı Kazdağları geçiş noktaları ve zaman zaman daralan yol bölümleri bulunuyor. Bu nedenle sürüş hızınıza göre mesafeyi daha kısa sürede kat etmek mümkün olsa da özellikle sabah ve akşam saatlerinde yoğunluk artabiliyor. Mesafenin netliği sayesinde hem özel araçla hem de otobüsle yapılacak yolculuklar daha sağlıklı planlanabiliyor.

EDREMİT - ÇANAKKALE MESAFE NE KADAR? Edremit ile Çanakkale arasındaki mesafe yalnızca kilometre olarak değil, yolculuk karakteri açısından da önem taşıyor. Yaklaşık 132 kilometrelik bu rota üzerinde tarihi duraklar, sahil kasabaları ve doğal güzellikler bulunuyor. Özellikle yaz sezonunda Assos, Ayvacık ve Küçükkuyu gibi yerler üzerinden geçen yol, tatil yoğunluğundan etkilenebiliyor. Normal şartlarda mesafe sabit olsa da trafik akışına bağlı olarak sürüş süresi değişiyor. Bu nedenle yola çıkmadan önce anlık trafik durumuna göz atmak oldukça faydalı oluyor. EDREMİT - ÇANAKKALE NE KADAR SÜREDE GİDİLİR? Edremit’ten Çanakkale’ye yolculuk ortalama 1 saat 45 dakika ile 2 saat 10 dakika arasında tamamlanıyor. Sabah erken saatlerde veya hafta içi yapılan yolculuklarda bu süre daha kısa olurken, tatil dönemlerinde trafik sebebiyle sürenin 2,5 saate kadar çıktığı görülebiliyor. Yol boyunca molasız devam etmek istiyorsanız süreniz daha net hesaplanabilir. Ancak manzaralı bölgelerde kısa molalar vermek isteyenler için süre doğal olarak uzuyor. Otobüsle yapılan yolculuklarda ise firma güzergahlarına göre süre 2,5 saate kadar çıkabiliyor. Yolculuk planlaması yaparken bu değişkenleri dikkate alarak hazırlık yapmak sürüşü daha konforlu hale getiriyor.