Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, zeytinin kadim geçmişteki ve inançlardaki özel yerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Zeytin tabii ki bizim inancımızda, kültürümüzde, kadim geçmişimizde çok özel bir yeri var. Tüm dinlerde ortak olarak geçen en önemli meyvelerden birisi zeytin ve incirdir. Bu topraklar zeytin ve incirin anavatanıdır. Kur'an-ı Kerim'de de 4 surede ve 6 yerde zeytinden bahsediliyor. Zeytin demek birlik, kardeşlik, rahmet ve bereket demektir. Bugün burada o zeytinin birleştiriciliğini ve bize getirdiği kardeşliği görüyoruz."