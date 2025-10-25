Habertürk
Habertürk
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali başladı. Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, zeytinin kadim geçmişteki ve inançlardaki özel yerine dikkati çekerek, "Zeytin tabii ki bizim inancımızda, kültürümüzde, kadim geçmişimizde çok özel bir yeri var. Tüm dinlerde ortak olarak geçen en önemli meyvelerden birisi zeytin ve incirdir. Bu topraklar zeytin ve incirin anavatanıdır. Kur'an-ı Kerim'de de 4 surede ve 6 yerde zeytinden bahsediliyor. Zeytin demek birlik, kardeşlik, rahmet ve bereket demektir. Bugün burada o zeytinin birleştiriciliğini ve bize getirdiği kardeşliği görüyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2025 - 10:52 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:52
        Balıkesir'in Edremit ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali, bando eşliğinde yapılan kortej yürüyüşüyle başladı.

        Güre Mahallesi Kordonu'nda gerçekleşen kortej yürüyüşünün ardından Edremit Ticaret Odası ve Edremit Ticaret Borsası çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, festivalin açılış kurdelesi protokol mensuplarınca kesildi.

        Protokol üyeleri daha sonra festival alanındaki stantları ziyaret ederek zeytin ve zeytinyağı üreticilerinden bilgi aldı.

        Festivalin açılışında konuşan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, zeytinin kadim geçmişteki ve inançlardaki özel yerine dikkati çekerek, şunları söyledi:

        "Zeytin tabii ki bizim inancımızda, kültürümüzde, kadim geçmişimizde çok özel bir yeri var. Tüm dinlerde ortak olarak geçen en önemli meyvelerden birisi zeytin ve incirdir. Bu topraklar zeytin ve incirin anavatanıdır. Kur'an-ı Kerim'de de 4 surede ve 6 yerde zeytinden bahsediliyor. Zeytin demek birlik, kardeşlik, rahmet ve bereket demektir. Bugün burada o zeytinin birleştiriciliğini ve bize getirdiği kardeşliği görüyoruz."

        Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın da Balıkesir'in zeytin üretimindeki konumunu aktararak, "Balıkesir'imizde 12 milyonun üzerinde zeytin ağacımız var. Türkiye'nin en önde gelen illerinin başında geliyoruz. Bunun 3 milyonun üzerinde zeytin ağacı Edremit'tedir. Zeytinyağı üretiminde ise Türkiye'de 4. sıradayız" ifadelerini kullandı.

        AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, zeytincilik sektöründeki gelişime vurgu yaparak, şöyle konuştu: "Zeytine hak ettiği değeri vermek için büyük gayret sarf ediyoruz. Zeytinyağının coğrafi işaretinin alınması ve daha fazla zeytin ekilmesiyle alakalı çok uğraştık. 2000'li yılların başında 87 milyon olan ağaç sayısı şu anda 210 milyona gelmiş durumda. Bu emek, ülkemizin, bölgemizin ve şehirlerimizin gelişmesi için sarf edilmektedir."

        Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ise zeytinin önemini tanımlayarak, "Bu festival Edremit'in kimliğini, kültürünü ve emeğini dünyaya tanıtan, anlatan bir buluşmadır. Coğrafi işaretli Edremit çizik zeytini ve zeytinyağı, bu toprakların altın damlasının hikayesidir. Zeytin; barıştır, berekettir, geçmişle geleceği birbirine bağlayan köprüdür. Edremit bu kültürün ve emeğin kalbidir" şeklinde konuştu.

        Edremit Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, coğrafi işaret tesciline dikkati çekerek, "Bugün burada sadece bir festivali değil, bir kültürü, bir yaşam biçimini, bir mirası kutluyoruz. Edremit yeşil çizik zeytini ile Edremit zeytinyağının Avrupa Birliği Coğrafi İşareti alması, Balıkesir'imizin güzide topraklarında üretilen emeğin, sabrın, kalitenin dünyaya atılmış bir imzasıdır" dedi.

        Festivalin onur konuğu olan Van Sanayi ve Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tagva da gastronomi turizmine değinerek, "İnanılmaz başarılı bir etkinlik olduğunu söyleyebilirim. Çünkü artık, gastronomi ve gurme işi dünyada turizmin en önemli destinasyonları haline geldi. İnsanlar artık bulundukları yerdeki yemekleri tatmak, zeytinyağını ve zeytinin kerametini görmek istiyorlar. Van kahvaltısını, lezzetli etlerini ve yöresel ürünlerini görmek istiyorlar. Doğru yoldasınız" değerlendirmesinde bulundu.

        FestOlive, üç gün boyunca zeytinyağı tadımları, usta şef sunumları, üretici stantları, çocuk etkinlikleri, yürüyüş ve nefes pratikleri, konserler ve sanat performanslarıyla devam edecek.

