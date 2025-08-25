Edson Alvarez'den Tadic itirafı

"HARİKA BİR TARAFTARLARIMIZ VAR"

Kendisi adına şu ana kadar her şeyin olumlu ilerlediğini aktaran Alvarez, "Büyük bir kulübe geldiğiniz zaman harika bir taraftar kitlesinin olmasını bekliyorsunuz. Ben de bunu bekleyerek buraya gelmiştim ve tam da beklediğim gibi bir şey gördüm. Harika taraftarlarımız var. İlk günden beri bana çok fazla sevgi gösterdiler ki bir futbolcu olarak bu da benim için çok önemli çünkü bu sevgiyi hissettiğim zaman sahada elimden gelenin en iyisini yapmam kolaylaşıyor. Şehirle ilgili de konuşabilirim. Şehir gerçekten inanılmaz. Çok güzel. Hava da harika. Takım arkadaşlarımla tanıştım, hepsi çok iyi insanlar. Dolayısıyla her şey çok pozitif." diye konuştu.