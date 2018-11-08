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Edward Snowden'dan flaş 'Cemal Kaşıkçı' iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) eski sistem analisti Edward Snowden, İsrailli yazılım firması NSO Group'a ait bir casus programının, geçen ay İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğunda öldürülen Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı takip etmek için kullanıldığını iddia etti

08.11.2018 - 01:46 | Güncelleme: AA

Rusya'da "bilinmeyen bir yerden" İsrail'in başkenti Tel Aviv'de düzenlenen konferansa video konferans yoluyla katılan Snowden, dünyadaki casus yazılımlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Snowden, İsrailli NSO Group gibi bazı yazılım firmalarının hükümetlere sattıkları casusluk programlarının muhalifleri takip etmek için kullanıldığını belirtti.

AA'nın haberine göre Kaşıkçı cinayetine de değinen Snowden, "Suudiler, Kaşıkçı'nın randevu alması nedeniyle konsolosluğa gideceğini elbette biliyordu ama nasıl onun niyetini ve planları bilebiliyorlardı?" diye sordu.

Cinayete ilişkin daha önce de dile getirilen bir iddiayı tekrarlayan Snowden, Kaşıkçı'nın Kanada'da sürgünde olan bir arkadaşının telefonuna NGO'ya ait Pegasus isimli casus programının yüklendiğini ileri sürdü.

Arkadaşının telefonuna yüklenen program sayesinde Suudilerin Kaşıkçı hakkında bilgi topladığı iddiasında bulunan Snowden, "Gerçek şu ki onlar (Suudiler), İsrailli şirket tarafından yazılan bir program sayesinde onun (Kaşıkçı) birkaç arkadaşını takibe aldı." ifadesini kullandı.

Kanada'daki The Citizen Lab isimli araştırma grubunun Kaşıkçı cinayetinden bir gün önce yayımladığı rapora göre, Cemal Kaşıkçı'nın arkadaşı olan ve Kanada'da yaşayan Suudi Arabistan yönetimine muhalif aktivist Ömer Abdulaziz'in telefonuna geçen yaz Pegasus casusluk programının yüklendiği tespit edilmişti.

Cep telefonlarının neredeyse sınırsız gözetimine izin veren Pegasus programı "dünyanın en güçlü mobil casus yazılım uygulaması" olarak gösteriliyor.

NSA'nın gizli bilgilerini 2013'te basına sızdıran Edward Snowden, siber casusluk skandalına yol açmıştı. Snowden, ABD istihbaratının tüm dünyada milyonlarca kişinin internet ve telefon kayıtlarını izlediğini ortaya çıkarmış, ülkesinde adil yargılanmayacağı inancıyla ABD'yi terk etmişti. Rusya'ya sığınan Snowden'a 2020'ye kadar bu ülkede oturum izni verilmişti.

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