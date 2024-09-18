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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Efes Antik Kenti'nde Vivaldi melodileri

        Efes Antik Kenti'nde Vivaldi melodileri

        Antik çağda Anadolu'nun başkenti olan Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi'nde, Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu müzikseverlerle buluşuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2024 - 17:05 Güncelleme: 18.09.2024 - 17:05
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        Efes Antik Kenti'nde Vivaldi melodileri
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        Barok dönemin önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu müzikseverlerle buluşuyor.

        Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, gece müzeciliğinin büyülü atmosferinde, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde; solist olarak barok müziğin günümüzdeki en başarılı keman sanatçılarından olan Andres Gabetta'ya yer veriyor.

        Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü önderliğinde başlatılan Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül 2024 Pazar günü saat 21.00'da Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.

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        #Efes Antik Kenti
        #Gece müzeciliği
        #Vivaldi
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