Efes Antik Kenti'nde Vivaldi melodileri
Antik çağda Anadolu'nun başkenti olan Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi'nde, Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu müzikseverlerle buluşuyor
Barok dönemin önemli bestecilerinden Antonio Vivaldi'nin Mevsimler başlıklı keman konçertosu müzikseverlerle buluşuyor.
Kuruluşunun 50. yılını kutlayacağı sezona hazırlanan İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, gece müzeciliğinin büyülü atmosferinde, Celsus Kütüphanesi'nde gerçekleştireceği konserde; solist olarak barok müziğin günümüzdeki en başarılı keman sanatçılarından olan Andres Gabetta'ya yer veriyor.
Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü önderliğinde başlatılan Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül 2024 Pazar günü saat 21.00'da Efes Antik Kenti Celsus Kütüphanesi’nde gerçekleşecek.