Efkan Ala'dan Habertürk'e açıklamalar

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Bursa Milletvekili Efkan Ala, Habertürk'te Kemal Öztürk'ün sorularını yanıtlıyor...

Efkan Ala'nın açıklamalarından öne çıkanlar başlıklar:

Zaman zaman bu toplantılara çağrı yapıyor muhalefet. Şimdi bir ülkenin orman varlığının arttırılması gerekir mi? AK Parti orman varlığını arttırma konusunda açık ara birincidir. Bir devlet madenlerini yerin altında bırakır mı? AK Parti bunu da yapıyor. Biz neden birinden vazgeçelim. Biz ikisini de yapıyoruz. Bugün mecliste tamamen sloganlar vardı. Bilgiden yoksundu. Çalışmıyorlar.

"3 BİN 100 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANIYOR"

Türkiye'de biz ekonomiyi nasıl büyüteceğiz. Bunları yapmadan nasıl başarabiliriz. Kurallara göre bu ülkenin madenlerinin işletilmesi lazım. Kömür var, maden var. Bunlar işlenecek bunun sayesinde ekonomi gelişecek. 3 bin 100 kişiye istihdam sağlandı orada. Yasasını çıkardık. Orada ne kadar ağaç varsa onun 3 katı ağaçlandırma yapılacak. Önceden maden alanı olarak kullanılmış birçok bölgenin madenler alındıktan sonra nasıl ağaçlandığını gösteren fotoğraflar var. Biz çözüm üretmek varlık üretmek istiyoruz. Ülke yönetiyoruz heveslere göre hareket edemeyiz. Ülkenin madenleri ve ormanlarının kullanılması ve çoğaltılması lazım. Kesilen ağaçların yerine onlarca kat ağaç dikilmiş.

"HALKIN İRADESİNİ İDAREYE HAKİM KILAN AK PARTİ'DİR"

Cumhurbaşkanını halk seçsin reformların önünü açan bir hareketti. Bunu AK Parti getirdi. Halkın iradesini idareye hakim kılan AK Parti'dir. AK Parti bir makas değişimi yaptı. Bir paradigma değiştirdi. AK Parti öncesinde vesayet vardı. AK Parti sonrasında siyaset var. Bugün mesela en önemli sorunla bile karşılaştığı zaman vatandaşlarımız. Çözümün adresi olarak nereyi görüyor. Siyaseti görüyor. 90'lı yıllarda böyle değildi. Vesayet odaklarını görüyordu. Hatta siyasetin bir kısmı da o vesayet odaklarını görüyordu. Eskiden CHP sandıkta elde edemediği gücü, AK Parti öncesinde anayasa kurumlarına vesayet kurumlarıyla ittifak yaparak Ankara'da kullanırdı. Bunlar her birinin somut kanıtını sunarak söyleyebileceğim argümanlar. Çok güçlü muhalefetin olduğu Baykal dönemi, rahmetli Baykal bunu meclis kürsüsünden söyledi. 400 milletvekili asamız dedi. Bu Ankara'da bizim istemediğimiz şeyleri yapamazsınız. Sisteme ilişkin tabi. Bu şekilde söyledi. Başörtüsü sorunu anayasa değişikliği ile çözüme kavuştu. Ama Anayasa Mahkemesi bunu iptal etti. Gazete manşeti 411 el kaosa kalktı şeklindeydi. Millet iradesinin kaos olarak tecelli etmesini gören anlayıştan bugün her ne sorun olursa olsun adres olarak millet iradesini gören anlayışa bu yapıları getirdik. Referandumlarla, yasal değişikliklerle bütün bunlarla bu değişikliği sağladık. Devlette değişiklik tavandan başlar. Cumhurbaşkanını halk seçmezse diğer vesayetten kurtulmak mümkün değil. İnanılmaz reformlar ve değişiklikler yaptık.

"MUHALEFET MEMLEKETE DE MİLLETE DE YÜK"

AK Parti kendisiyle yarışıyor. Muhalefetin bize güçlüsü aslında iyi bir muhalefet iktidara yardım eder. Memlekete faydası olur. Kendisine faydası olur. Şimdi bunlar memlekete de yük kendilerine de yük. Her girdiği seçimi kaybetti. 12 seçim kaybetti. Şimdi Türkiye'ye yük olacaktı. Ama buna millet fırsat vermedi kaç kere. Fakat şimdi kendi partisine yük. Orada işler tartışma başladı. Bizim en önemli başarılarımızdan birisi de tek parti döneminin paradigmasına kodlanmış. Kulüp gibi çalışan CHP'yi getirdik merkeze çektik siyasetimizde. Şimdi iktidarın yolunun sandıktan geçtiğini artık Genelkurmay koridorlarından, Anayasa Mahkemesi koridorlarından geçmediğini önemli bir kısmı anlamış durumda ve şimdi sandığa yöneldiler. Fakat orada acemi oldukları için nasıl oy alınır onu bilmiyorlar. Vatandaşı suçluyorlar. Başarısızlık elde edildiği zaman siz bizden vatandaşı suçlayan bir cümle duydunuz mu? Biz her zaman kendimizde eksik ararız.

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