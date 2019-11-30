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Efsane Yumruk oyuncuları kimler? Efsane Yumruk filmi konusu nedir?

Efsane Yumruk oyuncuları kimler? Sorusu tv izleyicileri tarafından merak konusu oldu. Efsane Yumruk filmi bu akşam saat 23.45'te Show TV ekranlarında filmseverlerle buluşacak. İşte başrolünü Jet Li'nin aldığı Efsane Yumruk filmi hakkında bilgiler...

Efsane Yumruk

Efsane Yumruk oyuncuları kimler? Efsane Yumruk filmi konusu nedir? Dizilerin yayınlanmadığı yaz sezonunda kanallar yerli ve yabancı filmleri izleyicisi ile buluşturuyor. Show TV'de bu akşam saat 23.45'de Jet Li'nin başrolünü aldığı Efsane Yumruk filmi var...

EFSANE YUMRUK FİLMİ KONUSU NEDİR?

Ustası tarafından hayatı öğrenmek adına şehre gönderilen Boss Zha, kendi topraklarından uzaklaşmaya ve yeni ortamlar gördükçe yabancısı olduğu bu dünyadan korkmaya başlar. İhanetin, düşmanlığın ve sadakatsizliğin yaşandığı bu yer Boss için oldukça farklıdır. Zira kendi topraklarında kimse yalan söylemez, ihanet etmez ve istedikleri için insanlar yanlış yollara başvurmaz. Hocasının isteği üzerine geldiği bu yerde bir süre daha mecburen kalmak zorundadır. Çünkü gerçekleri öğrendiği bu dünya aynı zamanda Boss’a dövüşün güzel ayrıntılarını da sunacaktır.

EFSANE YUMRUK OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmenliğini Gordon Chan'ın yaptığı Efsane Yumruk filminin oyuncu kadrosu şöyle;

Jet Li: Chen Zhen
Shinobu Nakayama: Mitsuko Yamada
Chin Siu-Ho: Hou Ting-An
Paul Chun Pui: Nong Jinsun
Yasuaki Kurata: Fuimo Funakoshi

 

 

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