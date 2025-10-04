Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ege Aydan: Bu rol benim için oldukça kıymetliydi

        Ege Aydan: Bu rol benim için oldukça kıymetliydi

        Usta oyuncu Ege Aydan, 'Senden Kalan' filminde canlandırdığı 'Kemal' karakteri hakkında konuşarak; "Bu rol benim için oldukça kıymetliydi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2025 - 15:28 Güncelleme: 04.10.2025 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Bu rol benim için oldukça kıymetliydi"
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Ege Aydan, 17 Ekim’de vizyona girmeye hazırlanan 'Senden Kalan' filminde bir başhekim olan 'Kemal'i canlandırıyor. Yapımcılığını Alpaslan Akman, Bilal Fırat Fendoğlu ve Yunus Akman’ın üstlendiği filmin yönetmen koltuğunda Ümit Gündoğdu otururken senaryosu ise Bektaş Topaloğlu imzası taşıyor.

        Filmde yıldızlı ve parıltılı bir yaşam sürerken hayatın karanlık gerçekleriyle yüzleşen bir hastanın yanında yer alan sıra dışı bir doktoru oynadığını belirten Aydan, canlandırdığı karakterle ilgili; "Hastanın içinde bulunduğu psikolojik duruma özen gösteren, duyarlı ve alışılmışın dışında bir başhekimi canlandırıyorum. Bu rol benim için oldukça kıymetliydi" dedi.

        REKLAM

        Çekim sürecine de değinen usta oyuncu, sahnelerinin aynı hafta içinde çekilmesinin kendisine büyük bir avantaj sağladığını ifade ederek; “Tüm sahnelerimin aynı hafta içinde çekilmesi, iç ve dış aksiyon devamlılığımı daha sağlam kurmama imkân verdi. Yönetmenimizin yer yer özgür bırakan yaklaşımı sayesinde daha rahat, daha yaratıcı ve güvenli bir çalışma ortamında yer aldım. Kendisine bu nedenle sonsuz teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

        Set atmosferinden de bahseden Aydan, rol arkadaşlarıyla uyumlu bir süreç geçirdiklerini dile getirerek; "Birlikte çalıştığım oyuncu arkadaşlarımla zaten daha önce de yollarımız kesişmişti. Bu nedenle çekimler sırasında tatlı bir uyum yakaladık. Ayrıca kamera arkasında uzun zamandır görmediğim birçok emekçi dostumu görmek bana çok iyi geldi" dedi.

        Her hikâyenin benzer paralellikler taşısa da aslında gerçek yaşanmışlıklardan ilham aldığını vurgulayan Aydan, "Her biri yaşanmış gerçek öykülerdir. Bu nedenle hikâyeyi içtenlikle sahiplendim" diyerek sözlerini, tamamladı.

        'Senden Kalan' 17 Ekim’de sinemaseverler ile buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ege aydan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Dışişleri: Vatandaşlarımız ülkeye getiriliyor
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        AK Parti Sözcüsü Çelik: Hamas'ın cevabı yapıcı
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Yaşlılar arkadaş desteğini artık yapay zekadan alıyor
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Derbinin kaderini belirleyecek isimler!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Beynindeki yumaktan 15 yıl sonra kurtuldu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Aslantepe'de dev randevu! İşte ilk 11'ler...
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        "Yapıcı ve önemli bir adım"
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Donald Trump'tan Hamas açıklaması
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Hamas Donald Trump'ın planına yanıt verdi
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?