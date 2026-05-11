Ege Denizi'nde 4,2 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında saat 23.29'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Giriş: 11 Mayıs 2026 - 00:39 Güncelleme:
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 41,2 kilometre derinlikte ve Muğla'nın Bodrum ilçesine 56,17 kilometre uzaklıkta meydana geldiği belirlendi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
