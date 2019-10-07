Ege Denizi'nde 490 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Dikili, Menderes ve Çeşme ilçelerinde lastik botlarla Yunanistan'a geçmeye çalışan kaçak göçmenler olduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik ekipleri operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda 312 kaçak göçmen kurtarıldı.
Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde yapılan çalışmalarda da 89 kaçak göçmen Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.
Ekipler Muğla'nın Datça ilçesinde 36, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde ise 42 kaçak göçmeni kurtardı.
Kaçak göçmenlerin, işlemlerin ardından il göç müdürlüklerine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan İzmir'in Çeşme açıklarında bulunan Karaada mevkinde kaçak göçmenlerin bulunduğu botun batması üzerine ekipler tarafından 4'ü çocuk 11 kişi kurtarılmış, botta bulunduğu belirtilen Türk vatandaşını arama çalışmalarının devam ettiği bildirilmişti.
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