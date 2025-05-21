Ege Karabenli’den Miss Turkey güzeli İdil Bilgen’e destek mesajı

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, 7 - 31 Mayıs arasında Hindistan’da düzenlenen Miss World Yarışması'nda Türkiye’yi temsil ediyor.

Güzellik tacını takarak ülkemizi uluslararası platformda temsil eden İdil Bilgen'e bir destek mesajı da Mr. World 2024 finalisti Ege Karabenli’den geldi.

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Vietnam’da gerçekleştirilen Mr. World 2024 Erkek Güzellik Yarışması'nda Türkiye'yi başarıyla temsil ederek ilk 10’a giren Ege Karabenli, yarışma sürecinden bir paylaşım yaparak Bilgen’e başarılar diledi.

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Paylaşımında, "Bir tbt olsun. Şu anda Hindistan'da gerçekleşen Miss World Yarışması'nda ülkemizi temsil eden İdil Bilgen'e de başarılar dilerim, umarım her şey gönlünce olur" ifadelerini kullandı.