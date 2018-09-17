Yeni eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 itibariyle başladı. Siz de en güzek eğitim öğretim yılı mesajları göndermek istiyorsanız doğru adrestesiniz. Sizler için anlamlı yeni eğitim öğretim yılı sözlerini bir araya getirdik.

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI MESAJLARI

-Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı olsun.

-Yeni eğitim öğretim yılımız hayırlı, uğurlu ve başarılı olsun

-Kazasız belasız bir yıl geçirmek dileğiyle yeni eğtim öğretim yılımız hayırlı olsun.

-2018/2019 eğitim öğretim yılımız; verimli , sağlıklı ve keyifli olur inşallah

-Rabbimiz Sağlıklı,mutlu,huzurlu,başarılı bir yıl nasip eylesin.

-2018/2019 Eğitim-Öğretim yılının; Sağlıklı,neşeli,mutlu ve başarı dolu günlerle geçmesi dileğiyle...-Tüm eğitim neferlerine,öğrenci ve velilerimize huzurlu ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileriz...-Bismillah diyerek başlayacağız inşallah. Tüm öğretmen arkadaşlarıma, idarecilerimize, öğrenci ve velilerimize hayırlı olsun.-Yeni eğitim öğretim yılı vatanımızın geleceği olan ve bebeklikten itibaren olumsuz bir çok etkene maruz kalan evlatlarımız için hayırlara vesile olur inşallah.-Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Eğitimdir ki bir ulusu, ya özgür, bağımsız, şanlı, yüksek bir toplum olarak yaşatır; ya da tutsaklık ve düşkünlüğe bırakır.’ Sözleri ile Yeni Eğitim Öğretim yılını kutlarım.-Aydınlık yarınlarımızın geleceği olan çocuklarımızın dimağlarını sevgi ve saygı ile süsleyecek, gönüllerini bilgi ve erdemle yeşertecek öğretmenlerimizin 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum.

-Amaç, hayat boyu eğitimi benimseyen, modern dünyada söz sahibi olabilen, eğitimden aldığı güçle yoğun rekabet ortamının şartlarına uyum sağlayabilen, bağımsız düşünebilen ve sorgulayan bireyler yetiştirmek dileğiyle 2018 – 2019 Eğitim – Öğretim Yılını Kutluyorum.

-Tek başına bir öğretmen, anne-baba, idareci, polis bütün olumsuzlukları ortadan kaldıramaz. Bir araya gelirsek çok önemli neticeler elde edebiliriz. Ne yapacaksak beraber yapacağız. Başkalarından beklemeyip, başkalarıyla birlikte hareket edeceğiz. Bir araya gelerek güç birliği oluşturacağız. Öğretmen, idareci, anne-baba, okul aile birliği, esnaf, muhtar, mahalleli… Bütün bu aktörleri bir araya getirerek huzurlu bir eğitim-öğretim ortamı geçirmek dileğiyle Eğitim Öğretim Yılını Kutluyorum.

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