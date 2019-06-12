Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Eğitim uçakları mercek altına alınıyor!

HABERTURK.COM

Ankara, peş peşe yaşanan ölümlü kazaların ardından eğitim uçaklarını ve eğitim sürecini kıskaca aldı. Bu uçakların yaşları ve teknik özellikleri, toprak pistler dahil uçuş koşulları ayrıntılı olarak incelenmek üzere mercek altına alındı. Antalya’da, 30 Ekim 2018'de yaşanan kazaya karışan eğitim uçağında bidon içinde yakıt bulunduğu iddiası, bu alanla ilgili soru işaretlerini artırdı

Eğitim uçakları

Habertürk'ten Olcay Dilek'in haberine göre, hafta başında Antalya'nın Manavgat ilçesinde, tek motorlu Cessna tipi bir eğitim uçağı, kalkıştan hemen sonra düştü. Kazada, Pilot Levent Arslan olay yerinde, uçakta bulunan İstanbul Bilgi Üniversitesi öğrencisi Ataberk Gökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdür Vekili Devrim Gün, kazadan yaralı olarak kurtuldu. Gün’ün,  tedavisi sürüyor.

PEŞ PEŞE KAZALAR

Eğitim uçakları, geçen yıl peş peşe kaza haberleriyle gündeme geldi. Antalya’da aynı bölgede 30 Ekim 2018'de bir eğitim uçağı düştü. Kazada, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı yaşamını yitirdi.

Geçen yılın son aylarında ¬bir üzücü haber daha geldi. Aydın Çıldır Havalimanı'ndan kalktıktan bir süre sonra düşen tek motorlu eğitim uçağının enkazı, Aydın'ın Karacasu ilçesi Yenice Mahallesi'ndeki dağlık alanda bulundu. Eğitmen Pilot Hamdi Yılmaz ile öğrenci pilot Merve Altun yaşamını yitirdi. Uçağın, yoğun sis nedeniyle bir dağa çarptığı açıklandı.

UÇAKLARA VE EĞİTİM SÜRECİNE YAKIN MARKAJ

Ankara, peş peşe yaşanan bu ölümlü kazaların ardından eğitim uçaklarını ve bu kapsamda gerçekleştirilen eğitim sürecini yakın markaja aldı. Bu uçakların (kaza yapan dahil),yaşları ve teknik özellikleri, toprak pistler dahil uçuş koşulları daha yakından ve ayrıntılı olarak inceleme konusu olarak öne çıktı.

UÇAKTA BENZİN BİDONU!

Kaynaklar, Antalya’da 30 Ekim 2018'de yaşanan kazaya işaret ederek, “Bu uçakta, bidon içinde yakıt bulunduğu tespit edildi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu uçakların yakıt ikmalinin güvenli şartlarda gerçekleştirilmesi gerekiyor. Uçakta, yakıt dolu bidonun ne işi var? Konunun gerek uçaklar, gerek toprak pistler gerekse de diğer süreçler yönünden incelenmesi son derece önemli” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kahkül TDK: Kahkül birleşik mi yazılır? Kah kül ayrı mı yazılır?
GÜNDEMKahkül birleşik mi yazılır?
AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖF 2019 sınav sonuç ekranı
GÜNDEMAÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Askerlik sistemi SON DURUM! Yeni askerlik sistemi TBMM'de görüşülüyor, ne zaman yasalaşacak?
GÜNDEMYeni askerlik sisteminde son durum
Tacizle suçladıkları kişiye fırlattıkları terlik başlarına dert oldu
GÜNDEM3 genç kadını şaşkına çeviren dava!
İstanbul Boğazı çift yönlü trafiğe kapatıldı
GÜNDEMİstanbul Boğazı çift yönlü kapatıldı
Yeni askerlik sisteminde son dakika gelişmesi: AK Parti bu akşam askerlik kanunu için toplanıyor
GÜNDEMAK Parti bu akşam askerlik kanunu için toplanıyor
Karneler ne zaman verilecek? Okullar hangi gün kapanacak? 2019 MEB yaz tatili
GÜNDEMKarneler ne zaman verilecek?
İstinaden ne demek? İstinaden TDK anlamı
GÜNDEMİstinaden ne demek?
Birkaç TDK: Birkaç birleşik mi yazılır? Bir kaç ayrı mı yazılır?
GÜNDEMBirkaç birleşik mi, ayrı mı yazılır?
Meteoroloji'den SON DAKİKA kuvvetli yağış ve dolu uyarısı! İl il 12 Haziran hava durumu tahminleri
GÜNDEMMeteoroloji'den dop'dolu' uyarı!

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X