Eğitim zirvesi için geri sayım başladı!

Her yıl eğitimde performansı yüksek olan ülkeleri konuk eden Yarının Eğitimi Zirvesi'nin üçüncüsü bu yıl İstanbul Harbiye Askeri Müzesi'nde gerçekleşecek.

2-3 Kasım tarihlerinde atölyelerin de yapılacağı zirveye bu yıl Avustralya, Kanada ve Vietnam konuk ülke olarak katılıyor.

2017 yılında Finlandiya'yı, 2018 yılında Güney Kore'yi konuk olarak ağırlayan Yarının Eğitimi Zirvesi, bu yıl ülkemizden de seçkin isimlerin katılımıyla gerçekleşecek.

Zirvenin bu yılki teması #YarınınÖğretmeni olarak belirlendi.

Zirvede farklı ülkelerden öğretmen eğitimi, yenilikçi uygulamalar, eğitim psikolojisi, eğitimde oyunlaştırma, eğitim teknolojilerinin entegre edilmesi ve daha birçok konu ve konuşmacı ile yarının öğretmeni konuşulacak.

Zirvede bu yıl ayrıca ilk kez Yarının Öğretmeni Ödül Töreni gerçekleştirilecek ve yenilikçi uygulamalar ödüllendirilecek.

KONUŞMACILAR

AVUSTRALYA - Wee Tiong Seah, Melbourne Üniversitesi Eğitim Enstitüsü

AVUSTRALYA - Barış Satar, Viktorya Eyaleti Eğitim Direktörü

AVUSTRALYA- Kay Lembo, Avustralya Bilim Öğretmenleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

DUBAİ - Cem Tarık Yüksel, Unilever Körfez Ülkeleri Genel Müdürü

İNGİLTERE - Fahri Karakaş - East Anglia Üniversitesi

KANADA - Mary Jean Gallagher, Ontario Eyaleti E. Eğitim Bakan Yardımcısı

KANADA - Feridun Hamdullahpur, Waterloo Üniversitesi Rektörü

KANADA - Randall Martin, British Council Education Direktörü

KANADA - Scott Hebert, Öğretmen, Oyunlaştırma Uzmanı

KANADA - David Rawnsley, British Council Education

VİETNAM - Gian Tu Trung, Vietnam Eğitim Enstitüsü Müdürü (IRED)

TÜRKİYE - Serdar Kılıç, Doğadaki İnsan

TÜRKİYE - Türker Kılıç - Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı

TÜRKİYE - Nurten Akkuş, Küresel Öğretmen Finalisti

TÜRKİYE - Kayhan Karlı, YÖM Okulları Kurucusu

TÜRKİYE - Onur Koç, Microsoft Türkiye CTO

TÜRKİYE - Koray Tamerk, Turkcell Akademi

TÜRKİYE - Eren Ceylan,

TÜRKİYE - Eyyüphan Keskin, Microsoft Türkiye Eğitim Direktörü

TÜRKİYE - Ömer Sarpdağ, Microsoft Türkiye Eğitim Çözümleri Uzmanı

TÜRKİYE - Ercan Altuğ Yılmaz, Oyunlaştırma Uzmanı

TÜRKİYE - Türker Toker, Eğitim Ölçme ve Değerlendirme Uzmanı

TÜRKİYE - Gülce Nur Dinçer, Çocuklarla Narrative Terapi