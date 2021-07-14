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Haberler Gündem 3. Sayfa Egzoz sesi kavgasında kan aktı! - Haberler
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Tokat'ta egzoz sesi tartışmasında vurulan genç hayatını kaybetti

Tokat'ın Erbaa ilçesinde egzoz gürültüsü sebebiyle tartıştığı Samet Yaylacı (28) tarafından tabancayla vurulan Burak Ölmez (21), hayatını kaybetti

Egzoz sesi kavgasında kan aktı! - Haberler
DHA

Olay, gece 02.30 sıralarına ilçe merkezinde yaşandı. Daha önce egzoz gürültüsü sebebiyle tartışan Samet Yaylacı 60 ACF 685 plakalı aracıyla seyir halindeyken, 34 VJ 5455 plakalı aracıyla seyreden Burak Ölmez ile karşılaştı.

DHA'nın haberine göre, araçlarından inen iki genç burada yeniden tartıştı. İkilinin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaylacı, yanındaki tabanca ile Burak Ölmez'e ateş ederek yaraladıktan sonra aracıyla olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Başından yaralanan Burak Ölmez, olay yerine gelen ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Ölmez tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü. Şüpheli Samet Yaylacı polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Yaylacı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, olayla ilgili soruları cevapsız bıraktı.

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