Ehime FC - Kamatamare Sanuki maçı öncesi rakamlar

Ehime FC ve Kamatamare Sanuki, 08 Eylül 2018 Cumartesi günü Japonya J2 Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 13:00. Ehime FC 35 puana sahip olarak 17. sırada yer alırken Kamatamare Sanuki 24 puanda ve 22. sırada. Ehime FC, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Kamatamare Sanuki, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 298 kodlu maçı oynayanlar; Ehime FC galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.20, Kamatamare Sanuki galibiyet oranı 3.20.

Ehime FC son hafta oynanan Renofa Yamaguchi maçında 1-1 berabere kaldı.

Kamatamare Sanuki ise Nagoya maçında 0-2 yenildi.

Ehime FC, evinde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 19 gol yedi.

Kamatamare Sanuki, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 4 beraberlik, 9 mağlubiyet elde etti. Kamatamare Sanuki, deplasmanda 12 kez ağları sarsarken, 33 kez topu kendi kalesinde gördü.

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