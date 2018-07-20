Ehliyet işlemleri yeni düzenleme ile birlikte artık Nüfus ve Vatandaşlık İşleri tarafından yapılacak. Sürücü belgesi yani ehliyet almak isteyen adayların öncelikli olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından onaylı bir Motorlu Taşıt Sürücü Kursuna giderek kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Peki 2018 ehliyet kursu başvurusu için gereken belgeler nelerdir? Merak edilenler haberimizde...
Sürücü belgesi almak isteyen vatandaşlar her yıl Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan ehliyet sınavında başarılı olmaları durumunda ehliyet almaya hak kazanırlar. MEB tarafından yapılan Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavında ilk yardım, araç tekniği ve trafik bilgisi derslerinden yöneltilen soruları doğru olarak cevaplayarak en az 70 tam puan almaları gerekmektedir.
EHLİYET BAŞVURUSUNDA GEREKLİ EVRAKLAR
Ehliyet kursuna kayıt esnasında bulundurulması gereken evraklar;
- Nüfus cüzdan fotokopisi,
- Biometrik fotoğraf (2 adet),
- Diploma fotokopisi,
- Sağlık raporu.
Kursta doldurulacak evraklar;
- Müracaat formu,
- Adres Beyan formu,
- İmza Beyan formu,
- Sabıka Beyan formu,
- Kurs Sözleşme formu,
Türkiye'de yaşayan yabancı uyruklu vatandaşlar için istenen belgeler ise;
Türkiye cumhuriyeti vatandaşlarından istenen evraklara ek olarak pasaportlarının noter tasdikli Türkçe tercüme edilmiş hali, ülkemizde altı aydan fazla kalacağına dair göstereceği ikametgah izni veya öğrenci olduğuna dair öğrenim vizesi belgesidir.
EHLİYET ÇEŞİTLERİ VE YAŞ SINIRLARI
Sürücü belgesi almak isteyen adayların talep edecekleri yaş sınırına göre sınıflandırmalar şu şekildedir.
- A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi için 17 yaşını doldurmuş olmak.
- B ve G sınıfı sürücü belgesi için 18 yaşını doldurmuş olmak.
- C, D ve E sınıfı sürücü belgesi için 22 yaşını doldurmuş olmak. (Üniversitelerin sürücü eğitimi bölümlerinden mezun, TSK bünyesinde subay ve astsubay askeri ihtisas sınıfı okullarında ve Uzman Jandarma okullarında açılmış olan sürücü eğitimi kurslarından başarılı bir şekilde mezun olanlarında bu şart hiçbir şekilde aranmaz.)
Almak istediğiniz ehliyet sınıfı ne olursa olsun sürücü belgesi alabilmek için en az ilkokul mezunu olmanız şarttır.
EHLİYET HARÇ ÜCRETİ 2018 NE KADAR?
- A-A1-A2 sınıfı ehliyet için harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber bu ehliyetler için ödenmesi gereken tutar= 164,40 TL+ 134 TL + 25 TL= 323,4 TL'dir.
- B Sınıfı ehliyet için harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber B sınıfı ehliyet için= 495,70 TL+ 134 TL + 25 TL= 654,7 TL'dir.
- F ve H sınıfı ehliyet için harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber F ve H sınıfı ehliyetler için ödenmesi gereken tutar= 164,40 TL+ 134 TL + 25 TL= 323,4 TL'dir.
- D, E, G sınıfı ehliyeti için harç ücreti + Değerli kağıt bedeli + Polis vakfı ücreti ile beraber D, E ve G sınıfı ehliyetler için ödenmesi gereken tutar= 827 TL + 134 TL + 25 TL= 986 TL'dir.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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