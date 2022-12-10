2023 yılında ehliyet, sürücü kursu ve harç ücretlerine yüksek miktar da zam geldi. Sınava girecek adaylar, 2023 A, C, B, D,M,F ve G grubu ehliyet ücretlerini araştırmaya başladı. Yeniden değerleme oranı yüzde 122.93 olması durumundan dolayı ehliyet ücretleri toplam da 10 bin TL'nin üzerine çıkacağı tahmin ediliyordu.

İstanbul'da ise en düşük ehliyet başvuru fiyatının 7 bin TL olabileceği iddia edliyordu. Ancak otomatik ve manuel araçlarda kurs ücretleri değişiklik gösteriyor.