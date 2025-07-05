Ehliyet yenileme 7 bin TL'ye çıkıyor! Ehliyet yenileme için son gün ne zaman, ehliyet yenilenmezse ne olur?

Eski tip ehliyet sahipleri için zaman daralıyor. 1 Ocak 2016 öncesinde düzenlenen sürücü belgelerinin belirlenen süre içerisinde yenilenmemesi halinde geçersiz sayılacak. Yenileme işlemini hâlâ gerçekleştirmeyen sürücüler için kritik son aşamaya gelinirken, yeni tip ehliyet almak isteyenlerin şu an için yalnızca 15 TL ödeme yapması yeterli ancak bu tutar, Ağustos ayı itibarıyla 7 bin 438 TL’ye kadar yükselecek. Peki, eski ehliyetler hangi tarihe kadar geçerli olacak? Ehliyet yenileme işlemi nasıl ve nereden yapılır, hangi evraklar isteniyor? İşte sürücülerin dikkat etmesi gereken güncel bilgiler ve önemli uyarılar...