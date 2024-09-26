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        Haberler Bilgi Gündem EHLİYET YENİLEME SON TARİH 2024: Ehliyet yenileme son gün ne zaman, cezası ne kadar, gerekli belgeler nelerdir?

        Eski tip ehliyeti olanlar dikkat! Eski tip sürücü belgesi yenileme ücreti ne kadar?

        Ehliyet yenileme son tarihi araştırmaları devam ediyor. Sene sonuna yaklaşırken 2016 yılında başlayan çipli kimlik uygulamasına daha geçmeyenler için kritik duyuru geldi. Uzatılan ehliyet yenileme son gün tarihi ve ücreti hakkında merak edilenleri haberimizde paylaştık. Peki, ehliyet yenileme ücreti ne kadar, son gün ne zaman ve yenilememe cezası kaç TL? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 18:42 Güncelleme: 26.09.2024 - 18:43
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        Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ehliyet yenileme süreciyle ilgili son tarihi açıkladı. 2016 öncesinde alınan sürücü belgeleri eski tip olarak değerlendiriliyor ve bu belgelerini henüz yenilemeyen sürücülere idari para cezası uygulanması gündemde. Bu nedenle, "Ehliyet yenileme işlemlerinin son günü ne zaman?" sorusu sıkça gündeme gelmeye başladı. Peki, ehliyetini yenilemeyen sürücüler ne kadar ceza ödeyecek? İşte detaylar...

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        EHLİYET YENİLEME SON TARİH NE ZAMAN?

        İçişleri Bakanlığı, eski ehliyetlerin yenilenmesi için sürenin 2 yıl daha uzatıldığını duyurmuştu. 2022 yılında alınan kararla eski sürücü belgelerinin yenileme süresi 31 Aralık 2024'e kadar uzatılmıştı. Sürücülerin bu tarihe kadar işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

        Eski ehliyetlerin yenisiyle değiştirilmesi için sağlık raporu alıp gerekli harçlar yatırıldıktan sonra Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüklerimizden randevu alarak kısa sürede yeni ehliyet, verilen adrese kargolanıyor. Yenilenmiş ehliyetlerin süresi de 10 yıl olarak belirlendi. Ancak bazı ehliyet sınıfları için 5 yıl olacak.

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        EHLİYET YENİLEMEME PARA CEZASI NE KADAR?

        Belirtilen tarihe kadar ehliyetini yenilmeyip trafik uygulamasında eski tip ehliyeti olduğu belirlenen sürücülerin sınıfına uygun olmayan ehliyet kullanmaktan ceza alacağı ifade ediliyor.

        Mevcut durumda bu ceza 4 bin 64 TL olurken 2024 yılında bu tutarın 12 bin TL civarında olması bekleniyor.

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        EHLİYET YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

        Eski tip ehliyetini yenisi ile değiştirme işlemi için ​​​​​​15 TL ödenecek. Yeni tip sürücü belgesini yenileyeceklerin ödeyecekleri ücret ise 769 TL olarak belirlendi.

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        YENİ TİP SÜRÜCÜ BELGESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ

        Ehliyet yenileme başvurusu yaparken aşağıdaki belgeler istenmektedir:

        Kimlik Belgesi (Nüfus Cüzdanı - Yeni Kimlik Kartı ya da Pasaport)

        Eski sürücü belgesi

        Yeni alınmış sürücü sağlık raporu

        2 adet biyometrik fotoğraf

        Değerli kâğıt ve harç bedeli, vakıf payı makbuzu

        Kan grubunu belirten belge veya yazılı beyan

        Adli Sicil Belgesi (Adliyeden alınacak olup Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

        Ayrıca Nüfus Müdürlüğünde verilecek parmak izi.

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