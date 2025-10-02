Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Bakan duyurdu! Ehliyet yenileme ücreti, randevu işlemi ve gerekli belgeler

EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak 31 Ekim olarak belirlenen eski tip ehliyet yenileme süresinin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı. Bakan, halen 2 milyon 33 bin 472 kişinin eski tip ehliyet kullandığını ifade ederken, 31 Ekim’e kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin ceza ile karşı karşıya kalacağını da söyledi.

EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

31 Ekim 2025 bu tarihten sonra yenileme yapılması durumunda ödenecek miktar, cezai işlemle birlikte 7.438 TL olarak uygulanacaktır.