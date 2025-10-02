Habertürk
        Haberler Bilgi Yaşam Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Bakan duyurdu! Ehliyet yenileme ücreti, randevu işlemi ve gerekli belgeler

        Ehliyet yenileme son tarih ne zaman? Bakan duyurdu! Ehliyet yenileme ücreti, randevu işlemi ve gerekli belgeler

        Araç sahiplerini yakından ilgilendiren ehliyet yenileme işleminde son günler yaklaştı. Ehliyetlerini henüz yenilemeyenler ehliyet yenilemede son tarihi araştırıyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ehliyet yenileme için son tarihi duyurmuş ve bir daha bu sürenin uzatılmayacağını açıklamıştı. Peki ehliyet yenilemede son tarih ne zaman bitiyor, ehliyet yenileme ücreti ne kadar ve gerekli işlemler nelerdir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2025 - 09:17 Güncelleme: 02.10.2025 - 09:17
        Ehliyet yenilemede son tarih belli oldu. Daha önce eski tip ehliyetlerini yenilemeyenler için tarih uzatılmıştı. Belirlenen tarihe kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin ceza ile karşı karşıya kalınacak. İşte, ehliyet yenilemenin biteceği tarih ve tüm detaylar

        EHLİYET YENİLEME NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son olarak 31 Ekim olarak belirlenen eski tip ehliyet yenileme süresinin bir kez daha uzatılmayacağını açıkladı. Bakan, halen 2 milyon 33 bin 472 kişinin eski tip ehliyet kullandığını ifade ederken, 31 Ekim’e kadar ehliyetlerini yenilemeyenlerin ceza ile karşı karşıya kalacağını da söyledi.

        EHLİYET YENİLENMEZSE NE OLUR?

        Eski tip sürücü belgesine sahip olanlar 31 Ekim'e kadar yenileme işlemi yapmazsa ehliyetleri geçersiz hale gelecek.

        31 Ekim 2025 bu tarihten sonra yenileme yapılması durumunda ödenecek miktar, cezai işlemle birlikte 7.438 TL olarak uygulanacaktır.

        EHLİYET YENİLEME İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?

        Kimlik belgesi

        Kayıp/çalıntı değilse mevcut sürücü belgesi

        Sürücü sağlık raporu

        Sürücü belgesi değerli kâğıt bedeli ve vakıf payı

        1 adet biyometrik fotoğraf

        Kan gurubunu belirtir belge veya yazılı beyan

        Adli Sicil Belgesi (Elektronik ortamda sistemden kontrol edilmektedir.)

        EHLİYET NASIL YENİLENİR?

        Ehliyet yenileme başvuruları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİ) randevu sistemi üzerinden yapılıyor. Vatandaşlar, randevu günü gerekli evraklarla birlikte ilçe nüfus müdürlüklerine başvurarak yeni ehliyetleri için başvuruda bulunabiliyor.

