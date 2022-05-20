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Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

Milyonlarca emekli ve memur, 3600 ek gösterge düzenlemesini yakından takip ediyor. Emekli ikramiyesi ve maaşlarda artış sağlayacak olan 3600 ek gösterge zammında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Memur-Sen ile gerçekleştirilen toplantıların ardından son taslak hazırlandı. İşte, 3600 ek gösterge son dakika gelişmeleri...

  • 01
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    Milyonlarca emekli ve memurun beklediği 3600 ek gösterge düzenlemesinde son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor.  Konuyla ilgili 14 ayrı taslak ve metin teke düşürülürken vatandaşlar “3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak?” sorularına yanıt arıyor. Memur-Sen ile yapılan toplantıların ardından ekonomide gözlerin çevrildiği 3600 ek göstergeye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den, Mayıs ayı sonunda kamuoyu açıklaması bekleniyor.
  • 02
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

    Emeklilerin ve kamu çalışanlarının merakla beklediği, yıl başından beri devam eden 3600 Ek gösterge çalışmalarında yeni gelişmeler yaşanıyor. Memur-Sen ile gerçekleştirilen toplantıların ardından 14 ayrı taslak ve metin teke düşürüldü. Alternatiflerle hazırlanan taslak son şeklini alarak müzakere masasına gelecek.
  • 03
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Memur-Sen gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "3600 ek gösterge meselesinde çalışmamız son aşamasına geldi. Ümidimiz Mayıs ayında çalışmayı tamamlamak ve Meclise intikal ettirmek" açıklamasında bulundu.
  • 04
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    YENİ EK GÖSTERGE TASLAĞI İLE NELER DEĞİŞECEK?

    Din görevlisi, hemşire, öğretmen ve polis dışında kalan unvanların ek gösterge rakamlarının 500 ile 750 arasında artış göstermesi bekleniyor. Hiyerarşik yapı göz önünde bulundurularak.

    Genel Müdür yardımcısı, il müdürü, üniversite genel sekreter yardımcısı, şube müdürü ve bölge müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi baz alınarak gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkartılacak.
  • 05
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    3600 EK GÖSTERGE ILE EMEKLI AYLIĞI VE IKRAMIYE NE OLACAK?

    (TL)

    Mevcut emekli aylığı

    Mevcut ikramiye

    3600 sonrası emekli aylığı

    3600 sonrası ikramiye

    Emekli aylığı farkı

    İkramiye farkı

    Öğretmen

    5.592

    201.637

    6.826

    246.136

    1.234

    44.499

    Polis

    5.592

    201.637

    6.826

    246.136

    1.234

    44.499

    Hemşire

    5.435

    195.936

    6.826

    246.136

    1.391

    50.200

    İmam - hatip (*)

    5.592

    201.637

    6.826

    246.136

    1.234

    44.499

    İmam - hatip (**)

    5.435

    195.936

    6.826

    246.136

    1.391

    50.200
     

     

     

     

     

     

     

    Hesaplamalar 30 yıllık hizmet üzerinden yapılmıştır

    Emekli aylıklarına yüzde 4 oranında ek ödeme dahildir.

    (*) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu

    (**) Lisans mezunu
  • 06
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    3600 EK GÖSTERGE KİMLERİ KAPSAR?

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.
  • 07
    Ek gösterge zammı ile kim ne kadar maaş zammı alacak? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor?

    EK GÖSTERGE NEDİR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

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