Haberler Gündem Ek MTV ödenmezse ne olur, satış yapılabilir mi? Ek MTV 2. ödeme nasıl yapılır ve süresi uzatılacak mı?

Ek MTV ödenmezse ne olur? Ek MTV ödeme nasıl yapılır ve süresi uzatılacak mı? Ek MTV ödemesi 30 Kasım itibarıyla sona erdi. Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle oluşan finansman ihtiyacı dolayısıyla ek MTV düzenlemesi yapılmıştı. İlk taksitleri 6 Eylül'e kadar ödenen ek MTV'de 2. taksit ödemeleri de tamamlandı. Henüz ödemesini gerçekleştirmeyenlerin gözleri "Ek MTV ödenmezse ne olur, 2. taksit ödeme süresi uzatılacak mı?" sorularına çevrildi. İşte, konuya dair detaylar... Anadolu Ajansı Giriş: 01.12.2023 - 00:03 Güncelleme: 01.12.2023 - 00:03 facebook

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Ek MTV'nin ilk taksit ödeme süresi 6 Eylül'de biterken, bu dönemde yaklaşık 13,2 milyar lira gelir elde edilmiş, hedeflenen tahsilatın yüzde 87'si karşılanmıştı. Düzenleme kapsamında ikinci taksitinin ödeme süresi ise 30 Kasım'da sona erdi. Peki, Ek MTV ödenmezse ne olur? Ek MTV ödeme nasıl yapılır ve süresi uzatılacak mı? İşte, konuyla ilgili merak edilenler...

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EK MTV ÖDEME NASIL YAPILIR? Ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığına ait "gib.gov.tr" internet adresi, İnteraktif Vergi Dairesi ve GİB Mobil uygulamasından, anlaşmalı bankaların kredi veya banka kartlarıyla banka hesabından, şubelerden, mobil, telefon ve internet bankacılığı üzerinden yapılabilecek. Ayrıca, vergi dairesi veznelerine, PTT şubelerine de ödemede bulunulabilecek.