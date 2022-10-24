Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon oranları ekonomi gündemini takip eden vatandaşlarımız tarafından araştırılıyor. Son olarak Tüketici Fiyat Endeksi eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,08, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 52,40, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 83,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 59,91 olarak gerçekleşti. İşte ekim ayı enflasyon beklentisi ve enflasyon rakamlarının açıklanacağı tarih..