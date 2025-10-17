Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Ekim temettü takviminde bu ay hangi firmalar var, kaç TL temettü verecekler, temettü ödeme günleri belli oldu mu?

        Ekim temettü takvimi yayınlandı: Bu ay kaç şirket, ne kadar temettü veriyor?

        Ekim ayı temettü dağıtım takvimi yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. 8-31 Ekim tarihleri arasında toplam 16 şirket, elde ettikleri kârın bir bölümünü hissedarlarına nakit olarak dağıtacak. Şirketlerin temettü ödeme tarihleri ve tutarları yatırımcılar için önemli bir gündem konusu olurken, birçok kişi hangi şirketin ne zaman ödeme yapacağını merak ediyor. İşte 2025 Ekim dönemi için açıklanan temettü takvimi ve konuya dair tüm detaylar...

        Giriş: 17.10.2025 - 10:09 Güncelleme: 17.10.2025 - 10:09
        1
        2

        Şirket adı: Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.

        BIST kodu: ENKAI

        Temettü tutarı: 0,7083 TL

        Tarihi: 08.10.2025

        3

        Şirket adı: Lider Turizm A.Ş.

        BIST kodu: LIDER

        Temettü tutarı: 0,1212 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        4

        Şirket adı: Batı Ege Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: BEGYO

        Temettü tutarı: 0,0215 TL

        Tarihi: 13.10.2025

        5

        Şirket adı: Ebebek Mağazacılık A.Ş.

        BIST kodu: EBEBK

        Temettü tutarı: 0,4250 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        6

        Şirket adı: Platform Turizm Taşımacılık Gıda İnşaat Temizlik Hizmetleri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: PLTUR

        Temettü tutarı: 0,3230 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        7

        Şirket adı: Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

        BIST kodu: GOKNR

        Temettü tutarı: 0,3036 TL

        Tarihi: 15.10.2025

        8

        Şirket adı: Turcas Holding A.Ş.

        BIST kodu: TRCAS

        Temettü tutarı: 0,5687 TL

        Tarihi: 17.10.2025

        9

        Şirket adı: Mistral Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: MSGYO

        Temettü tutarı: 0,1473 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        10

        Şirket adı: Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.

        BIST kodu: ALKLC

        Temettü tutarı: 0,0069 TL

        Tarihi: 22.10.2025

        11

        Şirket adı: Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

        BIST kodu: AVPGY

        Temettü tutarı: 1,9375 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        12

        Şirket adı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

        BIST kodu: OSMEN

        Temettü tutarı: 0,0500 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        13

        Şirket adı: Meditera Tıbbi Malzeme San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: MEDTR

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 27.10.2025

        14

        Şirket adı: Desa Deri San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: DESA

        Temettü tutarı: 0,0714 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        15

        Şirket adı: Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

        BIST kodu: OYAKC

        Temettü tutarı: 0,8500 TL

        Tarihi: 30.10.2025

        16

        Şirket adı: Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

        BIST kodu: GUNDG

        Temettü tutarı: 0,0436 TL

        Tarihi: 31.10.2025

        17

        Şirket adı: Sanifoam Sünger San. ve Tic. A.Ş.

        BIST kodu: SANFM

        Temettü tutarı: 0,0425 TL

        Tarihi: 31.10.2025

