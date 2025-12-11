Ekleristan için konkordato kararı
Ekleristan konkordato talep etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte mal varlığı korumaya alınırken 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren icra takipleri durduruldu
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde fabrikası olan, 61 şehirde 400’den fazla şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan için 10 Aralık 2025 tarihinde konkordato kararı alındı.
Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken, 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu.
Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere konkordato komiseri olarak ise Nesrin Beşe atandı.