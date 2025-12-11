Habertürk
        Ekleristan için konkordato kararı - Alışveriş Haberleri

        Ekleristan için konkordato kararı

        Ekleristan konkordato talep etti. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi şirkete 3 aylık geçici mühlet tanıdı. Bu süreçte mal varlığı korumaya alınırken 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren icra takipleri durduruldu

        Giriş: 11.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 11.12.2025 - 11:00
        Ekleristan için konkordato kararı
        Bursa’nın Nilüfer ilçesinde fabrikası olan, 61 şehirde 400’den fazla şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan için 10 Aralık 2025 tarihinde konkordato kararı alındı.

        Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken, 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu.

        Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere konkordato komiseri olarak ise Nesrin Beşe atandı.

