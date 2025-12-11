Ekleristan için konkordato kararı

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde fabrikası olan, 61 şehirde 400’den fazla şubesi bulunan tatlı devi Ekleristan için 10 Aralık 2025 tarihinde konkordato kararı alındı.

Başvuruyu değerlendiren mahkeme, şirkete 3 aylık geçici mühlet tanınmasına hükmetti. Bu kararla birlikte, şirketin mal varlıkları koruma altına alınırken, 8 Aralık 2025 tarihinden itibaren alacaklıların başlatacağı yeni icra ve iflas takipleri de durduruldu.

Geçici mühlet içinde görev yapmak üzere konkordato komiseri olarak ise Nesrin Beşe atandı.