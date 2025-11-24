Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ekmek almaya giderken kepçenin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Ekmek almaya giderken kepçenin altında kalan yaşlı adam hayatını kaybetti

        Antalya'da ekmek almak için karşıdan karşıya geçtiği sırada içme suyu hattı çalışması yapan kepçenin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti. Babasının ölümüne şahit olan oğlu, "Böyle iş mi olur" diyerek uzun süre feryat etti.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 19:56 Güncelleme: 24.11.2025 - 19:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ekmek almaya gitmişti! Oğlunun feryadı yürekleri dağladı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Antalya'daki kaza, saat 17.00 sıralarında ASAT tarafından taşeron firma aracılığıyla yürütülen çalışma sırasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinin karşısından ekmek almak isteyen Okan Işık (81), yoldan karşıya geçmek için çalışma yapan kepçenin arkasından yürüdüğü sırada kepçenin çarpmasıyla yere savruldu. Çenesinden, yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan yaşlı adam, çevredeki vatandaşlar tarafından kepçenin altından çıkarıldı.

        REKLAM

        Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Okan Işık'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde iş yeri bulunan yaşlı adamın oğlu büyük üzüntü yaşadı. Uzun süre gözyaşı döken oğlu, kepçe operatörüne "Böyle iş mi olur" diyerek tepki gösterdi. Çevredeki vatandaşlar da taşeron firma çalışanı E.G.'ye tepki gösterirken, emniyet güçleri kalabalığı sakinleştirerek kepçe operatörünü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürdü.

        EŞİNİ KAYBETTİĞİNİ BALKONDA OTURURKEN ÖĞRENDİ

        Olay sırasında evde bulunan Okan Işık'ın eşi ise, eşinin hayatını kaybettiğini balkondan öğrenince büyük üzüntü yaşadı. Işık'ın cansız bedeni, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmasının ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Kore liderini ağırladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        "Tayvan'ın Çin'e iadesi önemli"
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Beşiktaş'a öne geçmek yaramıyor!
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Rusya'dan Avrupa'nın Ukrayna planına kesin ret
        Nüfus 86 milyona dayandı
        Nüfus 86 milyona dayandı
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        24 Kasım 2025: Bugün ne oldu?
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Kayıptı, öldürüldüğü ortaya çıktı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin'le görüştü
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        Okan Buruk: Çok önemli bir galibiyet olacak
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        İsrail içeriden çöküyor mu?
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        CHP'li 16 eski vekilden Özel'e deklarasyon
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        G.Saray'da kadro krizi! Tam 10 futbolcu...
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye açıklaması
        "En büyük kozları duran toplar"
        "En büyük kozları duran toplar"
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Türk–Fransız ekonomik işbirliğinde büyüme mesajı
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        Son anların görüntüsü... Su görünce korkmuş... Kuduz!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"
        "Eksik gelen bilgilerle ilgili suç duyurusunda bulunduk!"