Ekmek yaparken alevler yükseldi

Aksaray’da evin bahçesinde ekmek yaptıkları tandırdaki alevler, bir anda müştemilat ve tek katlı müstakil 2 eve sıçradı. Alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, Hacılar Harmanı Mahallesi 5844 Sokakta Mehmet Baysal’a ait tek katlı evde çıktı. Ailenin evin arka bahçesinde ekmek yaptığı tandırdaki alevler bir anda yükseldi. Rüzgarın da etkisiyle alevler bitişikteki komşuları Oktay Dinke'ye ait müştemilata sıçradı.

İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Baysal ve Dinke'nin evlerine de sıçrayan alevler, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1.5 saat süren çalışması ile söndürüldü. İki evin bir kısmı ile müştemilatın tamamı kullanılmaz hale geldi.

Polise yangının çıkış nedenini anlatan ev sahiplerinden Oktay Dinke, “Komşum tandırda ekmek yaparken, alevler benim evin depo olarak kullandığım müştemilata sıçradı.” dedi.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.