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Ekonomi reform paketinin içeriğinde neler var? Detaylar belli olmaya başladı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün yeni ekonomi reform paketi kamuoyuyla paylaşılacak. Peki, ekonomi reform paketi içerisinde neler var? Detaylar belli olmaya başladı. Kulislerden sızan bilgilere göre paketin ana hatlarını tasarruf ve yeni yatırımlara öncelik verilmesi oluşturuyor. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak ekonomi reform paketinin içeriğiyle ilgili merak edilen detaylar...

Ekonomi reform paketinin içeriğinde neler var? Detaylar belli olmaya başladı!

Ekonomi reform paketi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanacak. Ekonomi reform paketinin detayları başta iş dünyası olmak üzere ekonomi gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Peki ekonomi reform paketi içerisinde neler var? Ankara kulislerinden sızan bilgilere göre bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak olan reform paketinin ana çerçevesini kamu giderlerini kısılması, yatırımların artırılması için adımların atılması oluşturuyor. İşte yeni ekonomi reform paketinin içeriğiyle ilgili kulislerden sızan bilgiler...

YABANCI YATIRIMCIYI TEŞVİK EDECEK ADIMLAR

Ekonomi reform paketi iki temel sac ayağı üzerine bina ediliyor. Biri kamu harcamalarında tasarruf diğeri ise yatırımların artırılması... Özellikle yabancı yatırımcılar için yeni reform paketinde bir dizi düzenleme planlanıyor. Bunlar arasında yatırımları cazip hale getirecek özel teşvikler, bürokrasinin azaltılması ve uygun yatırım yeri temini gibi mekanizmalar oluşturulması ilk sıralarda yer alıyor.

Ayrıca İnsan Hakları Eylem Palanı'nda reformlara da öncelik verip yabacı yatırımcıdaki endişelerin giderilmesinin de reform paketinin hedeflerine katkı sunması hedefleniyor.

FİYAT İSTİKRAR KOMİTESİ

Özellikle gıda fiyatlarında son aylarda yaşanan artış ekonomi reform paketinin şekillenmesinde önemli etkilerden biri oldu. Bu bağlamda fiyat istikrarı reform paketinin temel yapı taşları arasına girdi. Temel amaçlar arasında yer alan, fiyat istikrarının sağlanması ve enflasyonla mücadele alanında Fiyat İstikrar Komitesi kurulması bekleniyor.

HEDEF CARİ AÇIĞI AZALTMAK

Cari açığın azaltılması dolayısıyla da ithalat ihracat dengesinin sağlanması da reform paketiyle ilgili öne çıkan detaylar arasında ilk sıralarda yer alıyor. İhracatı artırmak için Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi ve Proje Bazlı Teşvik Sisteminde yer alan teşviklerin güçlendirilmesi kulislerden sızan bilgiler arasında.

EKONOMİ REFORM PAKETİ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Ekonomi Reform Paketi bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Haliç Kongre Merkezi'nde saat 15.00'te düzenlenecek toplantıyla açıklanacak.

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