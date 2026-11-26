AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Brüksel'de düzenlenen ve iki gün sürmesi planlanan AB Liderler Zirvesi'nin girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Yeni uzun vadeli bütçenin zirvenin en önemli gündem maddesi olduğunu belirten Costa, "Temel önceliklerimizi finanse etmeye uygun bir uzun vadeli bütçeye ihtiyacımız var." diye konuştu.

Costa, "Çiftçilerimizi desteklemeliyiz. Şehirlerimize ve bölgelerimize destek olmalıyız. Güvenlik ve savunmaya daha fazla yatırım yapmalı, rekabet gücümüzü artırmalı ve vatandaşlarımızın enerji fiyatları ve barınma gibi konulardaki beklentilerine yanıt vermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

Bütün önceliklere ve amaçlara uygun bir bütçeye ihtiyaç duyduklarına dikkati çeken Costa, bir taraftan da bütçeye yapılan ulusal katkıları makul bir seviyede tutmaları gerektiğini vurguladı.

Costa, zirvenin üç önceliği olduğuna işaret ederek, "Birincisi bütçenin toplam hacmi, ikincisi bütçedeki farklı öncelikler arasında kaynak dağılımı, üçüncüsü ise ulusal katkı paylarını makul seviyelerde tutabilmek adına yeni öz kaynaklardan oluşan dengeli ve etkili bir paket üzerinde uzlaşmak." diye konuştu.

Bütün liderlerin açık fikirli, yapıcı bir yaklaşımla ve uzlaşma bilinciyle hareket etmesi gerektiğine dikkati çeken Costa, "Bu bütçeyi zamanında, yani yıl sonuna kadar onaylamamız gerekiyor. Bunun için de oy birliğine ulaşmamız şart. Oy birliğini sağlamak için tüm liderlerin birbirini dinlemesi ve ortak bir noktada buluşabilmek adına diğerlerinin pozisyonlarını da göz önünde bulundurması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

REKLAM

ÜYE ÜLKELER BÜTÇENİN BÜYÜKLÜĞÜ VE HARCAMALAR KONUSUNDA AYRIŞIYOR

AB liderleri, zirve kapsamında yapacakları görüşmelerde bütçe müzakerelerini hızlandırmayı ve aralıkta aynı gündemle yeniden bir araya gelmeyi planlıyor.

Üye ülkeler arasında bütçenin toplam büyüklüğü ve hangi alanlara ne kadar kaynak ayrılacağı konusunda görüş ayrılıkları sürüyor. Almanya, AB Komisyonunun ilk teklif ettiği bütçede milyarlarca avro kesinti yapılmasını isterken, halen daha fazla kesinti yapılmasını isteyen ülkelere de öncülük ediyor.

Zirve programı Euro Zirvesi ile başlayacak. Liderler, Avrupa Merkez Bankası (ECB) yönetiminin yenilenmesini görüşecek. Ardından ana gündem maddesi olan uzun vadeli bütçe, daha sonra da Ukrayna’nın 2027’deki finansman ihtiyacı ele alınacak.

REKLAM

COSTA, 204 MİLYAR EURO'LUK KESİNTİ ÖNERDİ

AB Komisyonu, Temmuz 2025’te sunduğu ilk teklifte 2028-2034 dönemi bütçesinin cari fiyatlarla 1 trilyon 985 milyar avro olmasını önermişti. Costa'nın 21 Kasım'da sunduğu teklif ise bu tutarı 204 milyar avro azaltarak yaklaşık 1 trilyon 781 milyar avroya indirmeyi öngörüyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Costa'nın teklifini ilk adım olarak nitelendirirken bütçenin hala yüksek olduğunu savunuyor.

Avrupa Parlamentosu (AP) ise salgın sonrası toparlanma fonunun borç geri ödemeleri hariç, cari fiyatlarla yaklaşık 2 trilyon 10 milyar Euro'luk bütçe istiyor.

REKLAM

Tarım ve uyum fonlarına ayrılacak kaynaklar ile Avrupa Rekabetçilik Fonu'nda öngörülen kesintiler, müzakerelerde öne çıkan başlıklar arasında yer alıyor.

Costa, ulusal katkılardaki artışı sınırlamak için dijital hizmetler, sınırda karbon düzenlemesi ve Emisyon Ticaret Sistemi gibi kalemlerden AB bütçesine gelir aktarılmasını öneriyor.

Ukrayna konusunda ise AB Komisyonu, ülkenin 2027’de 70 milyar Euro olacağı tahmin edilen finansman açığının karşılanmasına yardımcı olmak için daha önce kararlaştırılan 90 milyar Euro'luk desteğe ek olarak 45 milyar Euro'ya kadar kredi önerdi.

AB, uzun vadeli bütçe üzerinde yıl sonuna kadar siyasi uzlaşı sağlamayı, ilgili düzenlemeleri 2027'de tamamlamayı ve yeni bütçeyi 1 Ocak 2028’de uygulamaya koymayı hedefliyor.

REKLAM

Çok Yıllı Mali Çerçeve (MFF) olarak adlandırılan AB bütçesinin kabulü için AP’nin onayı ve AB Konseyinde üye ülkelerin oy birliği gerekiyor.

AB bütçesine aldıklarından daha fazla katkı sağlayan ülkeler, ulusal katkılarını azaltmak için bütçenin küçültülmesini istiyor. Bu ülkeler, harcamalarda tarım destekleri ve daha az gelişmiş bölgelere ayrılan fonlar yerine AB’nin ABD ve Çin karşısındaki rekabet gücünü artıracak yatırımlara öncelik verilmesini savunuyor.

AB bütçesinden katkılarından daha fazla kaynak alan ülkeler ise hem rekabet gücünü artıracak yatırımlara hem de tarım ve bölgesel kalkınmaya kaynak ayrılmasını istiyor.

REKLAM

Fransa başta olmak üzere bazı üye ülkelerde 2027’de yapılacak seçimlerin, hükümetlerin bütçeye yapacakları katkılar ve harcama öncelikleri konusunda taviz vermesini zorlaştırabileceği değerlendiriliyor. Bu nedenle müzakerelerin hızlandırılması önem taşıyor.