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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentileri aştı

        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 162 bin kişi artarak beklentilerin üzerinde gerçekleşirken, işsizlik oranı değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04 Eylül 2026 - 16:48 Güncelleme:
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        ABD'de istihdam ağustosta beklentileri aştı

        ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Buna göre, ülkede tarım dışı sektörlerde istihdam ağustosta 162 bin kişi artış kaydetti.

        Piyasa beklentileri, tarım dışı istihdamın bu dönemde 55 bin kişi artması yönündeydi.

        Yiyecek ve içecek hizmetleri ile yerel yönetimlere bağlı eğitim sektörlerinde istihdam artışı yaşanırken bilgi sektöründe istihdam kaybı görüldü.

        Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz verilerinde ise yukarı yönlü revizyona gidildi.

        Tarım dışı istihdamda haziranda kaydedilen artış 20 binden 31 bine çıkarılırken, temmuz ayındaki 23 binlik azalış 21 bin artış olarak revize edildi. Böylece haziran ve temmuza ilişkin toplam istihdam seviyesi, daha önce açıklanandan 55 bin kişi daha fazla gerçekleşti.

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        İşsizlik oranı değişmedi

        ABD'de işsizlik oranı ağustosta değişim göstermeyerek yüzde 4,1 oldu. Piyasa beklentileri de işsizlik oranının aynı seviyede gerçekleşmesi yönündeydi.

        Ülkedeki işsiz sayısı ağustosta 115 bin artarak 7 milyon 31 bine ulaştı. İş gücüne katılım oranı da 0,2 puan artışla yüzde 61,6'ya çıktı.

        Haftalık ortalama çalışma saati, ağustosta 0,1 saat artarak 34,4 oldu.

        ABD Merkez Bankasının (Fed) yakından izlediği ortalama saatlik kazanç ise aynı dönemde aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık bazda yüzde 3,1 artarak 37,75 dolara çıktı.

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        Ortalama saatlik kazançtaki yıllık artış, Mayıs 2021'den bu yana kaydedilen en düşük seviyede gerçekleşti.

        Ağustosta aylık bazda piyasa beklentilerine paralel artan ortalama saatlik kazancın yıllık bazda yüzde 3 yükseleceği öngörülüyordu. Ortalama saatlik kazanç temmuzda aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 3,2 artmıştı.

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        #işsizlik
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        #ABD
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